أحمد السعدني ينشر برومو "منورة بأهلها" ويعلن موعد عرضه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشف الفنان أحمد السعدني، عن برومو ترويجي لمسلسله الجديد "منورة بأهلها"، من أعمال شاهد الأصلية.

وتظهر الشخصية التي يقدمها السعدني في بداية البرومو، قائلة "كل اللي بيتقال دايما نص، نص الحقيقة، نص المعلومة"، كما ضم لقطات لعدد من أبطال العمل، بينهم: سلوى خطاب، باسم سمرة، غادة عادل ومحمد حاتم.

السعدني أعلن في تعليقه على الفيديو عن موعد طرح المسلسل على شاهد، إذ من المقرر انطلاقه في 6 مارس الجاري.

كان السيناريست محمد أمين راضي، كشف في فبراير الماضي عن حذف كل ما له علاقة بدعاية مسلسله "منورة بأهلها" قبل ساعات قليلة من بدء عرض أولى حلقاته على منصة شاهد vip، وكتب عبر "فيسبوك": "كل ما له علاقة بدعاية مسلسل منورة بأهلها.. تم مسحه من كل صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بشاهدVip ، وتم مسح صفحة إعلان المسلسل من منصة العرض بالرغم من إنه يفصلنا أقل من ٨ ساعات على ميعاد العرض المعلن من قبل منصة شاهد، ليس لدي أي معلومات.. هل هو خطأ تقني أو هناك سبب آخر".

جدير بالذكر أن المنصة أعلنت عن انطلاق عرض مسلسل "منوّرة بأهلها"، على منصة "شاهد"، ابتداءً من 4 فبراير الجاري.

مسلسل "منوّرة بأهلها" من أعمال شاهد الأصلية، وبطولة النجوم: ليلى علوي، غادة عادل، باسم سمرة، أحمد السعدني، محمد حاتم، ناهد السباعي، سلوى خطاب، عباس أبو الحسن، عمر رزيق، وبلال التونس، إخراج يسري نصر الله.