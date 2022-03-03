هل يخضع سمير صبري للجراحة بالقلب اليوم؟ أشرف زكي يجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

كشف الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، تطورات الحالة الصحية للفنان سمير صبري، الذي يستعد للخضوع لجراحة دقيقة بالقلب، داخل مستشفى المعادي العسكري، تحت إشراف فريق طبي مكون من 15 طبيبا، بعد نقل الفنان الكبير لها بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

نقيب المهن التمثيلية، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "الحمد لله الفنان سمير صبري، حالته الصحية مستقرة، وان كان في مرحلة التأهيل للجراحة الدقيقة المقرر خضوعه لها".

وأضاف: "لم يحسم بعد موعد إجراء جراحة القسطرة في القلب، و ينال الفنان الكبير رعاية على مستوى عالي من الفريق الطبي المشرف على حالته".

كانت ناني الديب الصديقة المقربة للفنان الكبير، في مداخلة مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج "آخر النهار" المعروض عبر قناة النهار، كشفت تفاصيل استعداده للجراحة، وقالت: "يتم حاليا تأهيل الفنان سمير صبري للعملية، إذ يخضع لجلسات علاج طبيعي وبخار، وتم وضعه على جهاز أكسجين استعدادا لعملية القسطرة في الشريان الأورطي، وهو أهم شريان ويقع في مكان دقيق".

وتابعت: "يجب أن تكون حالته الجسمانية سليمة بنسبة 100% قبل العملية، التي تجرى له الجمعة أو السبت، عقب إجراء الفحوصات وضبط إنزيمات الكبد".