مي نور الشريف بالحجاب أمام مسجد السيدة نفيسة: مدد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

نشرت الفنانة مي نور الشريف صورة جديدة، شاركتها مع جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وظهرت مي في الصورة مرتدية عباءة سوداء والحجاب، وعلقت "مدد" وبوضع قلوب خضراء.

ومن بين تعليقات الجمهور على الصورة: "والدك رحمة الله عليه من السيدة زينب ومحب لآل البيت لو ماروحتيش ماتبقيش بنت الفنان نور الشريف، ربنا يكرمك برضاه ويسعدك ونورتي حي السيدة زينب اللي منور بستنا رضي الله عنها وأرضاها، ان شاء الله دائما موصولة"، "انتي قمر يا بنت الغالي"، "ما شاء الله ربنا يحفظك"، "ربنا يسعد قلبك الطيب، قمر".

جدير بالذكر أن مي هي الابنة الصغرى للفنان الراحل نور الشريف والفنانة بوسي، وخالتها هي الفنانة المعتزلة نورا.

يُذكر أن آخر أعمال مي كان مسلسل "اللهم إني صائم" بطولة النجوم: مصطفى شعبان، ماجدة زكي، ندا موسى، ريم مصطفى، وخالد عليش وغيرهم، وإخراج أكرم فريد.