هاجر أحمد: تعلم كيف تقول في الوقت المناسب لا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شاركت الفنانة هاجر أحمد جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، صورة من حفل عيد ميلادها.

وكتبت هاجر في تعليقها على الصورة "مع بداية عامي الجديد، أحمد ربي على إعطائي فرصة أخرى للكفاح، وأحمد ربي على الكثير مما تعلمته ودائما اتطلع لتعلم المزيد" .

وتابعت "أحب أن أذكر نفسي واذكركم (أنك لست محدوداً بفرصة واحدة أو مستقبل معين؛ الحياة أوسع بكثير من أن تتمسك بشيء ظناً منك بأنه قد لا يتكرر واعلم دائما أن أكبر قوة ممكن أن يمتلكها إنسان هي قوة الرفض)".

ووجهت نصيحة لمتابعيها "تعلم كيف تقول في الوقت المناسب: لا، ولو بدون ذكر أسباب. أشكر كل من أخذ من وقته الثمين دقيقة وهنأني بعيد ميلادي شكرا على الحب والاحترام والأمان.. دمتم الأقرب والأحب والأخلص".

وشاركت هاجر أحمد مؤخرًا في حكاية "بدون ضمان" وهي الحكاية الثالثة من الجزء الثاني لمسلسل "إلا أنا"، سيناريو وحوار يوسف وجيه وإخراج ياسمين أحمد كامل.