اسم كبير يدخل على خط صفقة شراء نادي تشيلسي

كتبت أسماء لمنور في الخميس 3 مارس 2022 01:23 مساءً - صرّح قطب الأعمال السويسري هانزيورغ فيس لصحيفة بليك السويسرية إنه يدرس شراء نادي تشلسي الإنجليزي لكرة القدم من الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش.

ونقلت الصحيفة عن فيس قوله في مقابلة نشرت الأربعاء: “يحاول أبراموفيتش حاليا بيع جميع العقارات التي يملكها في إنجلترا ويرغب كذلك في التخلص سريعا من نادي تشلسي. تلقيت مع ثلاثة آخرين عرضا يوم الثلاثاء لشراء تشلسي من أبراموفيتش”.

وقال فيس إنه سيضطر إلى الانتظار 4 أو 5 أيام لمعرفة كيف ستسير الأمور. وأضاف: “أبراموفيتش يطلب الكثير في الوقت الحالي. كما تعرفون تشلسي مدين له بملياري جنيه إسترليني. لكن تشلسي لا يملك أموالا. وهذا يعني أن أي جهة ترغب في شراء تشلسي يجب أن تعوض أبراموفيتش”.

وأكد فيس أن سعر البيع الدقيق لا يزال غير واضح. وتابع: “أدرس التقدم بعرض مع شركاء لشراء تشلسي لكن أولا يجب أن أتحقق من الشروط العامة بعناية. ما يمكنني قوله بالفعل، رغم ذلك، هو أنني بالتأكيد لن أفعل شيئا كهذا بمفردي. إذا اشتريت تشلسي، سيكون مع كونسورتيوم من 6 أو 7 مستثمرين”.

وكان رجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش قد قال الأربعاء إنه سيبيع نادي تشلسي الإنجليزي لكرة القدم بعد 19 عاما من شراء النادي اللندني ووضعه على طريق المجد الرياضي، وتعهد بالتبرع بأموال من عملية البيع لمساعدة ضحايا الحرب في أوكرانيا.

ووسط دعوات بفرض عقوبات على أبراموفيتش عقب غزو بلاده روسيا لجارتها أوكرانيا، قال قطب المعادن في بيان إن البيع يصب في مصلحة حامل لقب دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية.

وقال أبراموفيتش: “في الوضع الحالي، اتخذت قرارا ببيع النادي، حيث أعتقد أن هذا في مصلحة النادي والجماهير والموظفين وكذلك رعاة النادي وشركائه”.

وأشار الى أنه لن يطالب النادي بسداد القروض التي منحها له، ويقدر إجمالي قيمتها بنحو 1.5 مليار جنيه إسترليني (2.0 مليار دولار)، وإن البيع لن يتم بسرعة.

وأضاف أيضا أنه طلب من مساعديه إنشاء مؤسسة خيرية ستتلقى كامل حصيلة البيع صافية. وقال الملياردير الروسي في البيان: “المؤسسة ستعمل لصالح جميع ضحايا الحرب في أوكرانيا. وهذا يشمل توفير الأموال الضرورية لتلبية الاحتياجات العاجلة والفورية للضحايا فضلا عن عمليات التعافي طويلة المدى”.

أبراموفيتش اشترى النادي الواقع غربي لندن في 2003 وساعدت الاستثمارات التي ضخها على تحقيق تشيلسي أنجح فترة في تاريخ الفريق حيث فاز بخمسة ألقاب للدوري الممتاز ومثلها لكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا مرتين.

وساهم بشرائه للنادي في تغيير مشهد كرة القدم الإنجليزية، حيث كسر تشلسي الهيمنة القوية لأندية مانشستر يونايتد وأرسنال وليفربول.

وفاز الفريق على بالميراس البرازيلي ليصبح بطلا لكأس العالم للأندية لأول مرة في تاريخه، وتغلب على مانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

وأصبح أبراموفيتش (55 عاما)، الذي يحمل أيضا الجنسية الإسرائيلية والبرتغالية، واحدا من أقوى رجال الأعمال الروس عبر تحقيق ثروة هائلة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991، وقدرت مجلة فوربس صافي ثروته بنحو 13.3 مليار دولار.