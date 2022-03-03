خالد الصاوي.. شبح في “هاملت بالمقلوب”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يشارك الفنان المصري خالد الصاوي في العمل المسرحي “هاملت بالمقلوب”، الذي تبدأ عروضه مساء اليوم الخميس، على خشبة مسرح السلام في العاصمة المصرية القاهرة، والعمل من إنتاج فرقة المسرح الحديث في البيت الفني، وهو من تأليف سامح مهران واخراج مازن الغرباوي.

ويجسد الصاوي، شخصية شبح والد هامليت، وهي الشخصية التي يظهر بها بتقنية الهولوجرام، بشكل جديد ومعاصر يتوافق مع عصرنا الحالي، من خلال تحديث الصورة النمطية للعروض المسرحية من خلال التقنيات الجديدة، التي يقدمها والمزج بين “الفريدي مابينج” و”الهولوجرام”. وكان المخرج الغرباوي قد قدم ذات الفكرة في مسرحيتي “حدث في بلاد السعادة” و”ألمظ وسي عبده”.

وعن كواليس اختياره للصاوي لأداء دور البطولة، أوضح الغرباوي في تصريحات صحفية قائلاً: “حينما بدأنا بالتحضير للعرض، وجدنا ضرورة وجود فنان كبير لضخ كل خبرته في دور “شبح والد هاملت” وتجسيدها بشكل متطابق للرؤية الموضوع من قبلهم»، لافتًا أنه كان هناك أكثر من ترشيح، ولكن استقر الأمر على الصاوي عن طريق بطل العرض الفنان عمرو القاضي”.

وأشار الغرباوي إلى أن الصاوي طلب الإطلاع على النص وأعجب بالفكرة جداً، فهو امتداد للأسماء الكبيرة الراسخة في تاريخ الفن بشكل عام والمسرح بشكل خاص، إذ أن لديه رصيد مسرحي كبير، سواء كمخرج وشاعر وممثل على قدر عالي من الاحترافية.

على صعيد آخر، يواصل الصاوي تصوير مشاهده في الجزء الثالث من مسلسل “الاختيار”، الذي يقوم ببطولته إلى جانب كريم عبد العزيز وأحمد عز، ويروي تفاصيل بطولات الجيش المصري في التصدي للجماعات الارهابية المسلحة.

كما يظهر الصاوي إلى جانب احمد العوضي، في فيلم “البلدوزر” الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي أكشن، يحاكي فيه أبطاله لعبة الـMMA، ومن المقرر عرضه فيموسم أفلام عيد الفطر السعيد.