شكرا لقرائتكم خبر عن بصورة من عيد ميلادها .. هاجر أحمد: أكبر قوة يمتلكها إنسان هى الرفض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة هاجر أحمد عن صورة جديدة من احتفالها بعيد ميلادها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت هاجر أحمد في الصورة مرتدية فستان أنيق باللون الأسود، تاركة شعرها منسدل علي أكتافها.



عيد ميلاد هاجر احمد



هاجر احمد

وعلقت هاجر أحمد علي الصورة، قائلا "مع بداية عامي الجديد، احمد ربي علي اعطائي فرصة أخري للكفاح، واحمد ربي علي الكثير مما تعلمته ودائما أتطلع لتعلم المزيد، وأحب أن أذكر نفسي وأذكركم أنك لست محدوداً بفرصة واحدة أو مستقبل معين، الحياة أوسع بكثير من أن تتمسك بشيء ظناً منك بأنه قد لا يتكرر واعلم دائما ان اكبر قوة ممكن أن يمتلكها إنسان هي قوة الرفض".

وأضافت هاجر أحمد : "تعلم كيف تقول في الوقت المناسب " لا " ولو بدون ذكر أسباب " اشكر كل من اخذ من وقته الثمين دقيقة وهنأني بعيد ميلادي شكرا على الحب والاحترام والأمان، دمتم الأقرب والأحب والأخلص".

وانهت تعليقها بـ : "شكرا لأمنيات عيد الميلاد اللطيفة من الجميع، أشعر أنني محظوظة لأن لدي أصدقاء رائعين وعائلة كبيرة".