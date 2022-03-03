فارس كرم يقتحم الترند على يوتيوب.. مليون مشاهدة في ساعات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: تحقق أغنية النجم اللبناني فارس كرم الجديدة “ع موعدنا ولا شو”، رواجًا ملحوظًا على مواقع التواصل الإجتماعي. وبعد أقل من 24 ساعة على صدور كليب أغنية “ع موعدنا ولا شو”، حصد العمل أكثر من مليون مشاهدة على قناة “روتانا” الرسمية في موقع “يوتيوب”.

ويتصدّر كليب “ع موعدنا ولا شو” المراتب الأولى في قائمة الفيديوهات الأكثر رواجًا عبر “يوتيوب”، كما تصدّر اسم الأغنية محرّكات البحث ولائحة الهاشتاغات الأكثر تداولاً على موقع تويتر في لبنان، والسعودية والإمارات والمغرب وعدد من البلدان العربية.

أغنية “ع موعدنا ولا شو” من كلمات حياة اسبر وألحان فضل سليمان وتوزيع المؤلف الموسيقي المبدع عمر صباغ. وكليب الأغنية تولى إخراجه جو بو عيد في فكرة مميّزة تليق بأجواء الأغنية، فاستطاع أن يقدّم عملًا رومانسيًا لا يخلو من البهجة والكوميديا في آن.

وحرص عدد كبير من محبي فارس كرم من مختلف أنحاء العالم على التفاعل مع جديده وتهنئته، فتلقى سيلاً من التعليقات التي أثنت على تميّز الأغنية والكليب.