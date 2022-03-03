مايا دياب تسرق الأنظار بأحدث صورها.. إطلالة رائعة في دبي!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت النجمة اللبنانية ​مايا دياب​ مجموعة صور لها عبر حسابها الخاص على موقع “إنستغرام”، ظهرت فيها على شرفة أحد الفنادق في مدينة دبي، وعلّقت قائلةً: “مناظر الحياة الأسمى تكون من الأعلى، انظر بنفسك”.

ووثقت مايا إطلالتها، حيث إرتدت سروالًا واسعًا من اللون الأسود مع توب قصير باللون نفسه كشفت عن منطقة البطن بالكامل، وفوقها جاكيت عصرية مطبوع عليها العديد من الرسومات، كما نسقت معهم قبعة باللون الزيتي.

ولفتت مايا أنظار المتابعين بإطلالتها كالعادة، وتركوا الكثير من التعليقات التي أعربت عن إعجابهم بها وتغزلت بجمالها.

يذكر أن مايا دياب طرحت مؤخرًا أغنيتها الجديدة “ليليي”، كلمات أحمد ماضي، وألحان زياد برجي، وتوزيع هادي شرارة. وحمل كليب الأغنية توقيع المخرج رجا نعمه، إذ عادت من خلاله مايا إلى اللون الرومانسي والعاطفي الذي أحبها الجمهور فيه في العديد من الأغنيات بالماضي.

يذكر أن كليب أغنية “ليليي” حقق أكثر من 3 ملايين مشاهدة بعد أيام قليلة من صدوره على قناة مايا دياب في موقع “يوتيوب”.