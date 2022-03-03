أمل عرفة بظهور جديد مع ابنتيها.. “قمرين”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شاركت النجمة السورية أمل عرفة الجمهور على مواقع التواصل الإجتماعي صورة برفقة ابنتيها سلمى ومريم وبدت أمل والشابتان بإطلالة مميزة وحضور جذاب.

وكان تعليق أمل لافتاً على صورتها برفقة ابنتيها حيث استعانت بأغنية للفنان الراحل ملحم بركات وكتبت “على بابي واقف قمرين”.

ونالت الصور اعجاب متابعي امل وزملائها وأصدقائها الذين تمنوا لها ولابنتيها الصحة والسعادة والعمر الطويل فيما لفت آخرون إلى أن سلمى ومريم كبرتا وأصبحتا شابتين وصديقتين لوالدتهما أمل.

وسلمى ومريم عمايري هما ابنتا النجمان عبد المنعم عمايري وأمل عرفة واللذين انفصلا عن بعضهما البعض قبل عدة سنوات.

من جهة أخرى وعلى الصعيد الفني شاركت أمل ببطولة المسلسل القصير “الضفدع” الذي تم عرضه على إحدى المنصات وحقق نجاحاً جيداً بينما تحضر في الموسم الرمضاني المقبل ببطولة مسلسل “قارئة الفنجان” برفقة النجم وائل شرف.

كما صوّرت أمل في بداية الموسم دورها ببطولة الموسم الثالث من مسلسل البيئة الشامية “حارة القبة” للمخرجة رشا شربتجي حيث انضمت أمل لبطولة الموسم الثالث الذي سيعرض في رمضان 2023.

كما أعلنت أمل منذ فترة عن خوضها بطولة مسلسل قصير بعنوان “شرف” من تأليف ديانا جبور وإخراج مجيد الخطيب حيث من المتوقع أن ينطلق تصوير العمل خلال الفترة المقبلة.