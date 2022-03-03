أول تعليق من الفنان حازم إيهاب بعد وفاة ابنه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حالة من الحزن الشديد تسير على الفنان حازم إيهاب بعد خسارته ابنه البكر يونس (رحمه الله)، وتشييع جثمانه بالأمس.

وقد تَوَجّه حازم برسالة شكر إلى كل من واساه عقب وفاة ابنه يونس، الذي توفى فجر أمس بعد إجرائه عملية جراحية في القلب.

وكتب حازم إيهاب عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: “رب الخير لا يأتي إلا بالخير… ربنا يرحمه ويجعله شفيعاً لنا في جنته بإذن الله”، وتابع إيهاب: “متشكر لكل حد اتصل وبعت رسالة… ربنا ما يكتبها على حد أبداً”.

وكان حازم إيهاب قد أَعلَنَ قَبلَ ساعات عن إلغاء مراسم العزاء الخاصة بابنه الراحل يونس، والاكتفاء بالمكالمات الهاتفية والرسائل.

ورزق حازم إيهاب بمولوده الأول يوم 18 فبراير (شباط) الماضي، لكنه ولد بعيب خلقي في القلب، وهو ما استلزم التدخل الجراحي، وكشف أنّ ابنه خَضَعَ لعملية جراحية ثانية مساء الثلاثاء الأول من مارس (آذار).