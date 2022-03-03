بحضور والدته.. افتتاح “مسجد رياض محرز” في مسقط رأس والده

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بحضور والدة النجم الدولي الجزائري ولاعب مانشستر سيتي رياض محرز وشقيقه الأكبر وحيد، افتتح وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائري يوسف بلمهدي مساء أول أمس، مسجد التقوى، الذي تبرع رياض محرز ببنائه بمسقط رأس والده الراحل، وحيث دُفن ببلدية بني سنوس بولاية تلمسان (غرب الجزائر وقرب الحدود مع المغرب).

وقالت السيدة حليمة إن ابنها رياض طالما كان يحلُم بتشييد مسجد في بني سنوس بولاية تلمسان، حيث يدفن جثمان والده الراحل.

ونقلت صحيفة “الشروق” عن السيّدة حليمة، والدة رياض، عقب حضورها مراسم افتتاح المسجد الجديد، وسط جمع غفير من سكان المنطقة: ”أنا سعيدة في هذا اليوم المبارك الذي يشهد افتتاح المسجد في بني سنوس. بفضل الله، وبمساهمة الجزائريين والسيّد الوزير. وبفضل رياض الذي أسعد سكان المدينة بهذا المسجد. أتمنى أن يبقوا دائما سعداء”.

وتم تدشين المسجد في ذكرى الإسراء والمعراج، وتربّع على مساحة 1352.74 مترا مربعا، ويتّسع لـ 2200 مصلّ، بمنارة يبلغ ارتفاعها 36 مترا.

وبحسب الصحيفة يضمّ المسجد أيضا مدرسة قرآنية وسكَنَين وظيفيين. وهو “مسجد يزاوج بين الجانب الوظيفي والجمالي والجانب الروحاني التعبُّدي. ويساهم في إبراز معاني الإسلام الصحيح والاعتدال والوسطية”، حسب وصف بيان لمصالح ولاية تلمسان.