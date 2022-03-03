حكيم يطرح “أنا مين”.. “شايل الدنيا فوق راسي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرح الفنان المصري حكيم، أغنيته الجديدة “أنا مين”، كلمات عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، وتوزيع أشرف البرنس.

وحققت الأغنية ردود فعل إيجابية واسعة فور صدورها، لتكون ثاني أغانيه في عام 2022 بَعدما طرح أغنية “كله راح” الشهر الماضي على طريقة الفيديو Lyrics، عبر قناته الرسمية في موقع “يوتيوب”.

وتقول كلمات الأغنية: “أنا مين، أنا في الدنيا دي ضيف، وحيد مع إني بين ناسي، وبفرح في الحياة تخاطيف، شايل الدنيا فوق راسي، عرفتوا أنا مين، أنا اللي تملى قلبي حزين، وبضحك بس على نفسي، على أمل أني أعيش لي يومين”.

ويشكل الفنان المصري حكيم حالة خاصة في الغناء الشعبي العربي، فهو فنان دائم التطور والتجدد، ويعد من المطربين المهمين على الساحة الفنية، واستطاع أن يصنع اسما مهماً في تاريخ الطرب الشعبي.