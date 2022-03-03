شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. افتتاح العرض المسرحى "هاملت بالمقلوب" على مسرح السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتتح الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح اليوم الخميس العرض المسرحى "هاملت بالمقلوب"، من إنتاج فرقة المسرح الحديث بالبيت الفنى للمسرح، وذلك بحضور الفنان محسن منصور مدير الفرقة، وذلك فى تمام الثامنة مساء على مسرح السلام بشارع القصر العينى.

وكان المخرج مازن الغرباوى قد كشف خلال مؤتمر صحفى لمسرحية "هاملت بالمقلوب" الذى أقيم بمسرح السلام، عن تفاصيل العرض المسرحى حيث قال: " دائمًا أسعى للعمل مع مجموعة من شباب مؤلفين مختلفين لكن اهتمامى كان كبير أن أتعامل مع الدكتور سامح مهران لأنه قيمة فنية وإنسانية كبيرة، وهو نبضه فى الكتابة نبض شاب، فأنا فخور أن يكون فى رصيدى عمل من تأليف سامح مهران، وقوة النص والتناول والفكرة والمعالجة الجديدة هى التى جذبتنى للنص وهذه كانت نقطة التلاقى بيننا وأتمنى أن كل المجهود الذى بذل يحالفه التوفيق.

وتابع: الفنان خالد الصاوى نجم كبير وله باع طويل وكنا دائما نفكر فى تقديم شبح والد هاملت بشكل جديد ويقدمه نجم ، وكان هناك الكثير من الترشيحات وتواصلنا بالفعل مع خالد الصاوى الذى رحب بالفكرة جدا بمجرد قراءة النص، فخالد الصاوى رجل مسرحى من الدرجة الأولي، وإحساسه بنبض المسرحيين كانت القاسم المشترك بيننا وبينه، وجاء متطوعا دون أجر .

مسرحية هاملت بالمقلوب" بطولة عمرو القاضي، خالد محمود، ايمن الشيوي، سمر جابر، نهاد سعيد ومجموعة من الوجوه الجديدة من شباب المعاهد الفنية والمسرح الجامعي، اهداء المشاركة الصوتية و السينمائية الفنان القدير خالد الصاوي، تأليف سامح مهران، ديكور واضاءة صبحى السيد، تأليف موسيقى طارق مهران، ازياء مروة عودة، مابينج رضا صلاح، ماكيير لمياء محمود، كوافير محمد شاكر، مخرجان منفذان نور السيد، أحمد أمين إخراج مازن الغرباوى .