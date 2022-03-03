شكرا لقرائتكم خبر عن فيلمان مصريان يعرضان لأول مرة بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية..تعرف عليهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمثل مصر ضمن مسابقة الفيلم التسجيلي الطويل بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته الحادية عشرة فيلمان يعرضان لأول مرة " كعرض عالمي أول وهما " شخوص عالمنا التحتى" سيناريو وإخراج هيثم شريف، والفيلم يتناول قصة مونه العفريت، كما اعتاد أهل منطقته أن ينادوه ولكن اسمه الحقيقي هو أيمن فرغلي وهو صنايعي حجر، وفنان تشكيلي، وراقص معاصر، ومنذ عدة سنوات بسبب ما وصفه بأكثر الأفعال جنونا تغيرت حياته بشكل تام وللأبد وتغيرمعها أيضا نظرة كل من حوله ، وقد فارق أيمن عالمنا بعد عام واحد من تصوير الفيلم في العاشرمن أغسطس .

كما يتنافس أيضا الفيلم المصرى "الأسود العواجيز"، إخراج إبراهيم عباس والذي يسافر إلى جنوب مصر حيث ألتقى على مدى عشرين عاما مجموعات صغيرة من الفنانين المجهولين المنتشرين في قرى مختلفة ومعظم هؤلاء الفنانين يعبرون عن أنفسهم بالغناء أكثر من الأحاديث.

ويشارك في مسابقة الفيلم التسجيلي الطويل 11 فيلما من دول أفريقية مختلفة فمن مدغشقر يشارك فيلم " نجمة الصباح " ومن جنوب افريقيا مع ليبيا يشارك فيلم " كلاب العقيد الضالة " ، ومن مالي يشارك فيلم " الملجأ الأخير " ، ومن المغرب فيلم " العالقات " .

"الأقصر للسينما الأفريقية" سيقام في الفترة من 4 إلى 10 مارس 2022، وتقيمه وتنظمه مؤسسة شباب الفنانين بدعم من وزارات السياحة والآثار والثقافة والشباب والرياضة والخارجية المصرية، وبالتعاون مع محافظة الأقصر ونقابة المهن السينمائي .