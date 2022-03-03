شكرا لقرائتكم خبر عن التفاصيل الكاملة للدورة 23 من مهرجان الإسماعيلية السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت رعاية الأستاذة الدكتورة إيناس عبد الدايم – وزيرة الثقافة – يقيم المركز القومى للسينما برئاسة السيناريست زينب عزيز الدورة الـ 23 لمهرجان الإسماعيلية السينمائى الدولى للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة فى الفترة من 17 حتى 23 مارس الجارى برئاسة المخرج سعد هنداوى.

مسابقات المهرجان

مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة

- فيلم البحث عن الخيول إخراج ستيفان باڤلوڤيك .

- فيلم هروب/ إخراج نييري آدلين هاي .

- فيلم آما- داس/ إخراج مارجا جوتيريز .

- فيلم باب الدنيا / إخراج عبد الرحمن محمود .

- فيلم السجل الحيّ لذاكرتنا/ إخراج إنيس توهاريا .

- فيلم مرحبا..وداعًا/ إخراج ماركوس يوشي.

- فيلم الحدود/ إخراج سمارث ماهاچان .

- فيلم البحّار/ إخراج لوشيا كاسوڤا .

- فيلم انا حر/ إخراج لورا بورتيير .

- فيلم صرة الصيف/ إخراج سالم بلال .

مسابقة الأفلام التسجيلية القصيرة

- فيلم موثا وموت هاما فوكو/ إخراج دانيال سوبيرفيولا .

- فيلم العربة السوداء/ إخراج أديليت كارزويڤ .

- فيلم بين الزجاج والجدران/ إخراج رازان حسن .

- فيلم أهلا جانيش/ إخراج آنا جيجنارادزه وماريتا تيفزادزه .

- فيلم الناقلات/ إخراج إيجور موستوفشيكوڤ .

- فيلم الترومبون الذي أنقذني/ إخراج أنس صلاح الدين .

- فيلم تسوية/ إخراج ديچان بتروڤيتش .

- فيلم تدفق الكلمات/ إخراج إليان إستر بوتس .

- فيلم أنيما أنيماي أنيمام/ إخراج جولييتا جاسروك ، خوسيه (بوتكسا) بوشاديس مارتينيز.

- فيلم ميلينا/ إخراج ديڤيدڤالولاو .

- فيلم شيرو/ إخراج كلوديو كاسال .

- فيلم إدريس/ إخراج أمير الشناوي .

مسابقة الأفلام الروائية القصيرة

- فيلم أصداء/ إخراج چوليان كوبرسي .

- فيلم هيزيا/ إخراج شابنام زارياب .

- فيلم باني/ إخراج تاتيانا را .

- فيلم كبير/ إخراج دانيال بيني .

- فيلم زهور/ إخراج كريستيان إكسيبوليس .

- فيلم أنا حالة طارئة/ إخراج راؤول دييز رودريجيز .

- فيلم أول آخر صيف/ إخراج ناستازجا جونيرا .

- فيلم أولوت/ إخراج لاو تشارلز .

- فيلم أمهات/ إخراج بيروت كابوستينسكايت .

- فيلم غريبان وليلة/ إخراج خالد منصور .

- فيلم قلبي الأسود/ إخراج جورش غزريان .

- فيلم الرحله الطويلة/ إخراج علي كاظم .

مسابقة أفلام الرسوم المتحركة

- فيلم العازفون المنفردون/ إخراج مهرناز عبد الله، فيبن إلياس ولدهورات، رازق إسساكا، سيليست جامنيك، يي ليو .

- فيلم كروموزوم إكس/ إخراج لوشيا بولغيروني .

- فيلم حلقه مفرغة/ إخراج بابلو بولدري .

- فيلم صدفة واقعة في الحب/ إخراج سفيلين ديميتروڤ .

- فيلم الزيارة/ إخراج عمرو موسي .

- فيلم عمق الليل/ إخراج ستيب سي .

- فيلم لم تكن بورجون/ إخراج ماتياس دي بانافيو .

- فيلم سييرا/ إخراج ساندر چون .

- فيلم وحيد في المصعد/ إخراج أناستاسيا بابادوبولو .

- فيلم 98 كجم/ إخراج إيزابيلا بلوسينسكا .

- فيلم في الغرفة العلوية/ إخراج الكسندر جراتسر .

- فيلم لحظات/ إخراج هورشيدا شيركولوڤا، إيڤجينيا بابينا، سورايو تاشبولاتوڤا.

مسابقة أفلام الطلبة

- فيلم الشاطر حسن/ إخراج زياد غريب .

- فيلم دي أول مرة تحب ؟/ إخراج أحمد رؤوف .

- فيلم لقمة المستحية/ إخراج ماريو رمزى .

- فيلم منكش/ إخراج مروان المسلماني .

- فيلم عروسة هابو/ إخراج مريم لوندى- أحمد سلامة .

- فيلم الأويمجي/ إخراج مايكل يوسف .

- فيلم أبى لم يمت بعد/ إخراج مروان موفق .

- فيلم عن الحرب/ إخراج سلمي الشرنوبي .

- فيلم كيف تجعل اثنان يقعان فى الحب/ إخراج بسمة شرين .

- فيلم اوليب/ إخراج حسين عامر – مصطفي إبراهيم .

- فيلم لحظات/ إخراج احمد عادل .

البرامج الموازية بالمهرجان

- برنامج أفلام الأطفال .

-برنامج الاحتفال بمئوية المخرج الأمريكي من أصل ليتواني جوناس ميكاس .

-برنامج السينما التجريبية .

-برنامج حتى لاننسى..تيمة كوفيد 19 .

- برنامج مئوية المخرج صلاح التهامي وعرض أفلامه المرممة .

-برنامج الأفلام الكورية -الدولة ضيف الشرف- .

-برنامج مئوية اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون وعرض فيلم كرسي توت عنخ آمون الذهبي إخراج شادي عبد السلام .

-برنامج تكريم المخرج خيرى بشارة وعرض 3 من أفلامه التسجيلية قام المهرجان بترميمها .

-برنامج تكريم المخرج عواد شكري وعرض ٣ من أفلامه.

المكرمون

المخرج خيري بشارة والمخرج عواد شكري

إصدارات المهرجان

عواد شكري..ابن الصعيد ، تأليف صفاء الليثي .محسن ويفي.. مختارات نقدية ، إعداد جميلة ويفي.السينما التجريبية فجر بلا نهاية ، تأليف صلاح سرميني..خيري بشارة عن تجربته في السينما التسجيلية ، تأليف خيري بشارة .

رئيس لجنة التحكيم الدولية:

المخرج الفرنسي لادج لي ( Ladj Ly)

الحائز علي جائزة لجنة التحكيم الخاصة من مهرجان كان 2019 عن فيلم "البؤساء" .

Les Misérables -

-The jury prize – Cannes International Film Festival

كما ترشح الفيلم لجائزة الأوسكار لأحسن فيلم دولي، وحصل علي جائزة سيزار الفرنسية لأفضل مخرج وحصل الفيلم علي عدة جوائز سيزار في أقسامه المختلفة والعديد من الجوائز في المهرجانات الدولية .

أعضاء لجان التحكيم الدولية:

- مدير التصوير الاسباني ديفيد بالاسيوس .

- المخرجة الفرنسية وأستاذة السينما بجامعة باريس فريديريك ديفو .

- المخرج الأردني محمود المساد .

- المخرج الأمريكي بيب شودوروف .

- ليان شواف مديرة قسم السينما بمعهد العالم العربي بباريس (سوريا) .

- مخرج التحريك الأيرلندي فنسنت جالاجر .

- المخرج المصري محمود سليمان .

- المونتيرة المصرية داليا الناصر .

لجنة تحكيم الفيبريسي (الاتحاد الدولي للصحافة السينمائية):

- دينو-إيوان نيقولا ، رومانيا .

- محمد شويكة ، المغرب .

- ياقوت الديب ، مصر .

عن المهرجان:

يعقد مهرجان الإسماعيلية السينمائي سنوياً، ويسعى إلى تقديم برنامج سينمائي حافل بأهم وأحدث الأفلام العربية والدولية التي تعرض للمرة الأولي في مصر والمنطقة العربية، ويشمل برنامج المهرجان هذا العام عدد كبير من الأفلام داخل المسابقات الرسمية بالإضافة إلي البرامج الموازية التي تقدم خارج المسابقة ومجموعة من الفعاليات الأخري.