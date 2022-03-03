مسلسلات رمضان 2022 على "MBC مصر".. عمرو سعد وحمادة هلال بالمقدمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

بدأت القنوات المختلفة تُفرج عن خريطة مسلسلات رمضان 2022 والتي تُعرض عبر شاشتها في الشهر الكريم، ومن بين تلك الفضائيات قناة "MBC مصر" التي أعلنت عن قائمة مسلسلات رمضان 2022 التي تُعرض عبرها، حيث نشرت "MBC مصر" بوسترات أعمالها على طرق رئيسية في مصر ترويجا لمسلسلاتها في رمضان 2022.

مسلسلات رمضان 2022 على قناة MBC مصر

توبة

تعرض قناة "mbc مصر" في رمضان 2022، مسلسل "توبة" للنجم عمرو سعد مع المخرج أحمد صالح، تأليف ورشة من المؤلفين الشباب، ويشارك في بطولته النجوم: دياب، صبا مبارك، رحاب الجمل، أسماء أبو اليزيد، انتصار، حسن أبو الروس، وكريم عفيفي وغيرهم.

المداح 2

وتعرض قناة "mbc مصر" في رمضان 2022، الجزء الثاني من مسلسل "المداح" للنجم حمادة هلال، مع النجوم: هبة مجدي، كمال أبو رية، ولاء الشريف، وأحمد فؤاد سليم وغيرهم، تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.

رانيا وسكينة

كما تعرض "mbc مصر" في رمضان 2022، مسلسل "رانيا وسكينة" للنجمتين روبي ومي عمر، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.

طلوع الروح

وتعرض "mbc مصر" في رمضان 2022، مسلسل "طلوع الروح" للنجوم: إلهام شاهين ومنة شلبي وأحمد داوود وأحمد السعدني، مع السيناريست محمد هشام عبية، والمخرجة كاملة أبو ذكري، وسيعرض في 15 حلقة فقط.

أزمة منتصف العمر

وتعرض "mbc مصر" في رمضان 2022، مسلسل "أزمة منتصف العمر" للنجم كريم فهمي، والنجوم: ريهام عبد الغفور، عمر السعيد، رنا رئيس، رشدي الشامي، هند عبد الحليم، وركين سعد وغيرهم، من تأليف أحمد عادل وإخراج كريم العدل، وسيعرض في 15 حلقة فقط.