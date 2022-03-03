اليوم.. رامي صبري في ضيافة "معكم منى الشاذلي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

تستضيف الإعلامية منى الشاذلي في حلقة جديدة من برنامج "معكم منى الشاذلي"، المُذاع على فضائية CBC، مساء اليوم الخميس، في تمام التاسعة مساء، المطرب رامي صبري.

يتحدث صبري خلال اللقاء عن أحدث أغانيه "مع نفسي"، وسر عدم تحمسه لإصدار ألبوم كامل والاكتفاء بالأغاني السينجل، كما يكشف سر نجاح أغنيته "حياتي مش تمام".

وتظهر زوجة رامي بصحبته في الحلقة، ليتحدثا عن كواليس ارتباطهما، ويكشفان عن الفنانة التي كانت سبب في زواجهما.

ويقدم رامي خلال الحلقة مجموعة من أشهر أغانيه، منها "حياتي مش تمام"، "شطبنا" و"أنا باعترفلك" وغيرها.

وتتضمن الحلقة فقرة أخرى مع الدكتور يحيى إسماعيل مدير مركز أجهزة وإلكترونيات النانو في مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، والجامعة الأمريكية، والذي تم اختياره ضمن أفضل 2% من علماء العالم في قائمة جامعة ستانفورد للعلماء الأكثر تأثيرا في العالم.