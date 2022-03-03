شمس الكويتية تسخر من الرئيس الاوكراني وتصفه بـ “باتمان”!

كتب امير فتحي في الخميس 3 مارس 2022 09:57 صباحاً - تتفاعل الفنانة شمس الكويتية على طريقتها مع الاحداث التي يشهدها العالم حاليا ولا سيما الحرب التي تشنها روسيا على اوكرانيا.

فكانت قد علقت شمس الكويتية على خبر مشاركة البنوك الروسية في نظام صيني بعد عزلها من نظام سويفت العالمي بالقول: “ها ها ها ضحكات قصيرة متقطعة”.

كما علقت شمس الكويتية على اعلان الرئيس الاوكراني فلودومير زيلنسكي مقتل حوالي تسعة الاف جندي روسي منذ بدء عملية الغزو بالقول: “ياخوك انت لو متخانق مع قطاوة ماقتلت 9000 الاف في هالسرعة يخرب بيتك ياباتمان”.