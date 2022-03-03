شكرا لقرائتكم خبر عن من الأرشيف.. أنور وجدى يكتشف نور الدمرداش ويسند له بطولة فيلم "ليلة العيد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت عنوان "وجوه جديدة" أفردت مجلة الكواكب فى يوليو 1950، صفحة عن الفنان نور الدمرداش الذى كان وجها صاعدا في ذلك الوقت، وأعلنت فيه عن مولد نجم اكتشفه الفنان أنور وجدي وأسند له دور البطولة في فيلم "ليلة العيد" .

وعن نور الدمرداش كتبت الكواكب، "عشق الفن فنزل إلى ميدانه بعد أن حصل على بكالوريوس التجارة. وكان طيلة الأعوام الأربعة التي قضاها فى الكلية يشترك فى حفلاتها التمثيلية ويؤلف المسرحيات لها.. وقد بلغ من شغفه بالتمثيل أنه كان يبيت الليالي فى كواليس المسارح إلى الفجر.

اكتشفه للسينما الأستاذ أنور وجدى، وأسند إليه بطولة فيلم "ليلة العيد".. حاز دبلوم معهد التمثيل العالى وكان ترتيبه الثانى، ورشحته الوزارة للسفر فى بعثة فنية للخارج وهكذا أصبحنا نرى طبقة من الممثلين يقومون على الدراسة العالية فى الجامعات، ثم ينزلون إلى ميدان الفن بروحهم الجديدة الوثابة.. إنها لظاهرة حسنة ترفع رأس الفن عاليا.

قدم نور الدمرداش 44 دورا بالسينما والمسرح والتليفزيون، فقدم نور الدمرداش عدة أعمال منها: "الناس اللى فوق"، و"الخطيئة الأولي"، وأيضا "صغيرة على الحب"، "عنتر بن شداد"، "شارع الحب"، "موعد مع الحياة"، "السبع بنات"، و"ورد الغرام".

وقدم العديد من الأعمال الإخراجية التليفزيونية: "هارب من الأيام"، "أنف وثلاث عيون"، "البركان"، "لا تطفئ الشمس"، "زينب"، "على باب زويلة"، "مارد الجبل". "السمان والخريف"، وغيرها من المسلسلات التلفزيونية: "غراميات عفيفي"، "عيلة الدوغري"، "فندق الأشغال الشاقة"، "سهرة فى الكراكون"، و"بداية ونهاية". كان آخر أعماله مسلسل "السقوط فى بئر سبع"، الذى توفى أثناء تصويره.