شكرا لقرائتكم خبر عن أشهر إفيهات سناء يونس.. فى ذكرى ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الخميس، ذكرى ميلاد الفنانة سناء يونس، حيث أنها من مواليد 3 مارس 1942، في مدينة الزقازيق، وبدأت علاقتها بالفن من مسرح الجامعة خلال دراستها بقسم علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة الإسكندرية.

عملت سناء يونس بفرق المسرح الحر منذ شبابها، وكانت من الفنانات المتميزات على خشبة المسرح الكوميدي، حين جاء اكتشافها الحقيقي على يد الفنان الراحل فؤاد المهندس الذي قدمت معه عدة مسرحيات شهيرة منها مسرحية سك على بناتك وحالة حب وهالة حبيبتي.

لم تكتف سناء يونس بالمسرح فقط و قدمت في السينما أكثر من 40 فيلما، بينها فيلم "حمام الملاطيلي" و"جنون الشباب" "سري للغاية"، "حد السيف" "اليوم السادس" "الجوع "اليوم السادس" و"المصير" و"الغضب" وكان آخر أفلامها فيلم حرب أطاليا مع أحمد السقا.

عملت سناء يونس أيضا في الدراما التلفزيونية، وكانت أحد الوجوه المميزة في مسلسل "الدم والنار"، " بوابة الحلوانى"، " ليالى الحلمية"، " البشاير"، وكان آخر أعمالها التليفزيونية مسلسل "العميل 1001".

ومن أشهر إفيهات النجمة الراحلة التي رسخت في عقول محبيها: " وفجأة مسك ايدي قال ايه بيعديني " ، ومن أشهر إفيهاتها أيضا " طلقني يا ابن المبقعة " و" ،أريدُ خُبزًا وحنانًا" و " أنا مالي بالجواز ما أنا كنت قاعدة هنومة ومتستتة على الأخر" و " يا صغيرة على الهم يا لوزة" و " شعاع " و " نسب منيل بستين نيلة لا" و " أه وربنا ياخويا، خدلي تاكسي ليموزين 27 راكب" ولديها الكثير من الإفيهات العديدة التي تميزت بها نجمة الأدوار الراقية البسيطة.

رحلت سناء يونس في 20 مايو عام 2006 عن عمر يناهز 64 عامًا بعد معاناة مع المرض،تا ركة بسمة على وجوه كل من يملحها على شاشة التيلفزيون.