"ربنا يخلينا لبعض".. يسرا توجه رسالة لـ هالة سرحان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

وجهت الفنانة يسرا، رسالة لصديقتها الإعلامية هالة سرحان، بعد لقاء جمع بينهما مؤخرا.

ونشرت يسرا، صورة لهما، عبر حسابها على إنستجرام، وعلّقت: "أختي وحبيبتي وعشرة السنين الحلوة.. الطيبة والجدعة اللي مفيش منها اتنين ربنا يخلينا لبعض".

وتشارك يسرا في دراما رمضان 2022 بمسلسل"أحلام سعيدة"، ويشاركها البطولة غادة عادل، ومي كساب، ومن إخراج عمرو عرفة.

يُذكر أن أخر أعمال الفنانة يسرا مسلسل "حرب أهلية" في شهر رمضان 2021، مع النجوم: مايان السيد وجميلة عوض وباسل خياط وأروى جودة ورشدي الشامي وسينتيا خليفة وغيرهم، من إخراج سامح عبدالعزيز.