مسلسلات رمضان 2022.. حمادة هلال في كواليس "المداح 2 - أسطورة الوادي" (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

نشر النجم حمادة هلال، صورة له من كواليس الجزء الثاني من مسلسل "المداح - أسطورة الوادي" والذي يخوض به سباق مسلسلات رمضان 2022.

الصورة التي نشرها "هلال" عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها على سجادة الصلاة وأمامه القرآن الكريم.

وعلّق: "صابر المداح.. مسلسل المداح الجزء الثاني - أسطورة الوادي.. رمضان 2022 بإذن الله على قناه mbc مصر.. مدد يارب".

ويخوض حمادة هلال، موسم مسلسلات رمضان 2022 بمسلسل "المداح 2 - أسطورة الوادي" مع النجوم: هبة مجدي، وكمال أبو رية، ولاء الشريف، وأحمد فؤاد سليم وغيرهم.

يذكر أن الجزء الأول من مسلسل "المداح" عُرض في رمضان 2021، من تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج، وشارك في بطولته نسرين طافش، أحمد بدير، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبدالناصر، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، محسن منصور، ومحمد الصاوي وغيرهم.