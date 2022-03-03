شكرا لقرائتكم خبر عن 38 مليون دولار من نصيب فيلم Moonfall بـ شباك التذاكر العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم Moonfall إيرادات وصلت إلى 38 مليونا و 375 ألف دولار بـ شباك التذاكر العالمى، منذ طرحه يوم 4 فبراير الماضى، ووصلت مدة الفيلم إلى ساعتين و10 دقائق، ووصلت ميزانية الفيلم إلى 140 مليون دولار.

وانقسمت إيرادات فيلم Moonfall بين 18 مليونًا و 738 الف دولار في شباك التذاكر الأمريكي، و 19 مليون و 637 ألف دولار بـ شباك التذاكر حول العالم، الفيلم من إنتاج شركة Lionsgate.

كما حصل فيلم Moonfall على تقييم وصل إلى %39 من قبل 145 ناقدًا عالميًا، و69% من قبل أكثر من 500 مشاهد من خلال موقع Rotten Tomatoes، يدور فيلم Moonfall بعد أن تضرب قوة غامضة القمر من مداره حول الأرض وترسله للاندفاع في مسار تصادم مع الحياة التى نعرفها، وقبل أسابيع فقط من التأثير، اقتنعت المسئولة التنفيذية في وكالة ناسا ورائدة الفضاء السابقة جو فاولر أن لديها المفتاح لإنقاذنا جميعًا، ولم يصدقها ألا واحد فقط وهو صديقها هاوسمان، وبالتالي سيقوم هؤلاء الأبطال غير المتوقعين بمهمة أخيرة مستحيلة في الفضاء، تاركين وراءهم كل من يحبونه، فقط ليكتشفوا أن قمرنا ليس كما نعتقد.

فيلم Moonfall سقوط القمر، ‏يدور في إطار خيال علمي وأكشن، ومن إخراج وكتابة رولان إيميريش وبطولة هالي بيري،باتريك ويلسون،جون برادلي،تشارلي بلامر،مايكل بينا ودونالد ساذرلاند، .

كما أعلنت شركة Lionsgate موعد طرح الفيلم الجديد المنتظر John Wick 4، لـ الممثل العالمى كيانو ريفز، حيث سيصل الفيلم الجديد دور العرض 24 مارس من عام 2023، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

ولم تكشف الشركة المنتجة إلى الآن أى تفاصيل حول الحبكة الدرامية لـ فيلم John Wick 4، ولكن من المتوقع حسبما كشف التقرير الذى نشر على موقع "nme"، أن تعلن الشركة عن بعض المعلومات الجديدة حول العمل خلال الفترة المقبلة.