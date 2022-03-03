شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ذكرى ميلاد الفنانة سناء يونس.. تعرف على أهم أعمالها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الخميس، ذكرى ميلاد الفنانة سناء يونس، حيث إنها من مواليد 3 مارس 1942، في مدينة الزقازيق، وبدأت علاقتها بالفن من مسرح الجامعة خلال دراستها بقسم علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة الإسكندرية.

عملت سناء يونس بفرق المسرح الحر منذ شبابها، وكانت من الفنانات المتميزات على خشبة المسرح الكوميدي، حين جاء اكتشافها الحقيقي على يد الفنان الراحل فؤاد المهندس الذي قدمت معه عدة مسرحيات شهيرة منها مسرحية سك على بناتك وحالة حب وهالة حبيبتي.

لم تكتف سناء يونس بالمسرح فقط وقدمت في السينما أكثر من 40 فيلما، بينها فيلم "جنون الشباب" "سري للغاية"، "حد السيف" "اليوم السادس" "الجوع و"المصير" و"الغضب" وكان آخر أفلامها فيلم حرب أطاليا مع أحمد السقا.

عملت سناء يونس أيضا في الدراما التلفزيونية، وكانت أحد الوجوه المميزة في مسلسل "الدم والنار"، " بوابة الحلوانى"، " ليالى الحلمية"، " البشاير"، وكان آخر أعمالها التليفزيونية مسلسل "العميل 1001".

رحلت سناء يونس في 20 مايو عام 2006 عن عمر يناهز 64 عامًا بعد معاناة مع المرض، تاركة بسمة على وجوه كل من يلمحها على شاشة التيلفزيون.