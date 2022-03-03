إيمان العاصي تنضم لمسلسل "الجمعية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

انضمت الفنانة إيمان العاصي، لمسلسل "الجمعية"، الذي يبدأ مخرجه محمد النقلي، تصويره بعد شهر رمضان المقبل.

وكان الفنان محمود عبدالمغني، انضم للعمل، الذي ينتمي لنوعية مسلسلات الـ 60 حلقة، ولنوعية الدراما الشعبية.

وخاضت الجهة المنتجة، تجربة إنتاجية سابقة بفيلم "استدعاء ولي عمرو" بطولة حورية فرغلي، محمد عز، محمد لطفي، صبري فواز، سماح أنور، ايمان السيد، ندى بهجت، محمد يونس، حمادة الليثي، ومن تأليف محمد سمير مبروك، وإخراج أحمد البدري.

يذكر أن آخر أعمال إيمان العاصي حكاية "طعم الدنيا" من مسلسل "إلا أنا" على قناة dmc، ودارت حول حياة الفتيات داخل دور الأيتام منذ الطفولة حتى يصبحن شابات ويسلكن طريقهن في الحياة معتمدين على أنفسهن، من خلال 5 فتيات نشأن في دار أيتام وهن إيمان العاصي، هاجر عفيفي، ريم أحمد، شريهان الشاذلي، وهبة حسن، يبدأن مشوارهن بعد خروجهم من الدار.

"طعم الدنيا" سابع حكايات مسلسل "إلا أنا"، قصة يسرك الفخراني، وسيناريو وحوار أمين جمال، وإخراج أحمد حسن، وشارك في بطولتها إلى جانب إيمان العاصي، كل من إسلام جمال، كمال أبو رية، محمد علي رزق، هاجر عفيفي، حنان سليمان، سامي مغاوري، نهال عنبر، نوال سمير، رشا بن معاوية، هبة حسن، أميرة الشريف، كريم مغاوري، رضا إدريس، محمد رضوان، محمود عامر، وغيرهم.