شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شاكر يحيي حفلاً غنائيًا فى قنا بمهرجان دندرة للموسيقى والغناء .. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى اليوم الخميس النجم هانى شاكر حفل غنائى ضمن فعاليات مهرجان دندرة للموسيقى والغناء الذى يقام بمحافظة قنا، ومن المقرر أن يقدم لجمهوره باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة .

وتنطلق اليوم الخميس فعاليات الدورة الثانية من مهرجان دندرة للموسيقى والغناء الذى يقام بمحافظة قنا وتنطمه وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، ويحضر حفل الافتتاح وزيرة الثقافة ايناس عبدالدايم، ويشهد الافتتاح مشاركة فرقة قنا للفنون الشعبية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة .

وقالت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، إن رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء للاحداث الثقافية والفنية يعكس اهتمام وإيمان الدولة بأهمية دورالقوة الناعمة فى النهوض بالمجتمع وإعادة تشكيل الوعى والارتقاء بالوجدان، مؤكدا ضرورة استثمار الأحداث الثقافية والفنية فى الترويج للحضارة المصرية بكل مفردتها.

وأضافت الوزيرة فى تصريحات لها، أن المرحلة الحالية تشهد تنسيقا مستمرا مع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار لإقامة العديد من الفعاليات الإبداعية في الأماكن الآثرية والتاريخية بمختلف المحافظات، نظرا لما تمتلكه مصر من مقومات حضارية تميزها عن مختلف دول العالم.

وتابعت أن الفعاليات تنفذها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر ويواكبها معرضا للكتاب تقيمة الهيئة المصرية العامة للكتاب ويشارك به المركز القومي للترجمة ، الهيئة العامة لقصور الثقافة الى جانب مؤسسة دار المعارف، مشيرة ان المهرجان يجسد استراتيجية نشر التنوير ويعمل على تحقيق العدالة الثقافية بانحاء الوطن.

ويذكر أن برنامج فعاليات الدورة الثانية من مهرجان دندرة للموسيقى والغناء تجمع اشكال ابداعية متنوعة وتضم 3 حفلات يحييها على التوالى يحييها على التوالى امير الغناء العربي هاني شاكر ، ريهام عبد الحكيم - ياسر سليمان - ايمان عبد الغنى ، طارق العربى طرقان .