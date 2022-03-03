كتب امير فتحي في الخميس 3 مارس 2022 02:43 صباحاً - اثارت الفنانة السورية انجي خوري الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث فاجأت الجميع بنشرها مجموعة من الصور على حسابها عبر انستغرام، ظهرت فيها وهي من دون ملابس.
وظهرت أنجي خوري في الصور وهي تضع يدها وصدرها العاري على زجاج الحمام بينما قامت بتغطية الجزء الحساس من صدرها باللون الاسود.
واكتفت انجي بالتعليق على الصور بالقول: “صباح الخير”، لتنهال عليها التعليقات التي انتقدتها على هذه الاطلالة الجريئة اذ اعتبر المتابعون انها لا تتناسب مع المجتمع العربي.
كانت هذه تفاصيل خبر أنجي خوري تكشف عن صدرها بإطلالة فاضحة من الحمام! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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