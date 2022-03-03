20 عمل مصري وخليجي في القائمة الاولى لمسلسلات رمضان 2022

كتب امير فتحي في الخميس 3 مارس 2022 02:43 صباحاً - بدأ النجوم الاستعداد لماراثون رمضان الدرامي 2022، حيث يتم حالياً تصوير المشاهد الأولى للأعمال الدرامية التلفزيونية المقرر عرضها في شهر رمضان المقبل والتي تم الاستقرار عليها.

مسلسل الاختيار الجزء الثالث

استعد أبطال الجزء الثالث من مسلسل الاختيار للتصوير والذي يضم في بطولته كلا من أحمد السقا، وأحمد عز، وكريم عبد العزيز.

ويشارك في العمل عدد كبير من النجوم أبرزهم خالد الصاوي، بيومي فؤاد، صبري فواز، إيمان العاصي، دنيا المصري، ناردين عبد السلام وعدد كبير من الفنانين الذين يشاركون في البطولة والذين يظهرون كضيوف شرف خلال الحلقات.

مسلسل العائدون

بدأ الفنان المصري أمير كرارة، التحضير لمسلسله الجديد، والذي يحمل اسم “العائدون من داعش”

المسلسل من إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف السيناريست باهر دويدار، ومن المقرر أن ينافس في ماراثون رمضان الدرامي لعام 2022.

مسلسل المشوار

ينتمي لنوعية الإثارة مثل “المشوار” الذي يجمع دينا الشربيني ومحمد رمضان، وسيتولى إخراجه المخرج محمد ياسين.

مسلسل أحلام سعيدة

مسلسل “أحلام سعيدة” للنجمة يسرا وتشاركها الفنانة غادة عادل من تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة، وإنتاج جمال العدل.

مسلسل ملف سري

ينافس هاني سلامة ضمن الموسم الرمضاني بمسلسل “ملف سري” للمخرج حسن البلاسي، ويشاركه البطولة ماجد المصري، عائشة بن أحمد، نضال الشافعي، إدوارد، دنيا عبد العزيز، محسن محيي الدين، أحمد سعيد عبد الغني، إيهاب فهمي، شيرين، كارولين عزمي، رحمة حسن، مادلين طبر، علاء مرسى، صبا الرافعي، إيمان يوسف، وتأليف محمود حجاج، وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

مسلسل رانيا وسكينة

تشارك كل من النجمتين روبي ومي عمر سوياً بمسلسل رانيا وسكينة من تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل، وبطولة روبي، مي عمر، أحمد خالد صالح، أحمد كرارة، سليمان عيد، محمد أوتاكا، نبيل نور الدين، محمد رضوان وصبا الرافعي.

مسلسل يوتيرن

مسلسل “يوتيرن” لـ ريهام حجاج الذي يعود به الفنان توفيق عبدالحميد للدراما بعد غياب أكثر من 10 سنوات.

مسلسل جزيرة غمام لمي

مسلسل “جزيرة غمام لي” من بطولة الفنان طارق لطفي مع الفنان الرائع فتحي عبد الوهاب.

ويجتمع النجمان مي عز الدين وطارق لطفي سويًا في مسلسل “جزيرة غمام” بعد 12 سنة من لقائهما في مسلسل “قضية صفية” عام 2010

مسلسل دايماً عامر

ينافس مصطفى شعبان بمسلسل دايماً عامر وهو من إخراج مجدي الهواري.

مسلسل “دايما عامر” بطولة مصطفى شعبان، لبلبة، أحمد الشامي، عمرو عبد الجليل، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، محمد ثروت، كريم عفيفي، محمد محمود، سما إبراهيم، أمل رزق، ميرنا نور الدين، لمى كتكت، أحمد عنان وعدد آخر من الفنانين الشباب، ومن تأليف أيمن سليم ومايكل عادل وتحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح وإخراج مجدي الهواري.

مسلسل عودة الأب الضال

وهو مسلسل يشارك فيه الفنان بيومي فؤاد مع الفنانة عبير صبري.

ومن أبرز الفانين الذين يظهرون كضيوف شرف في المسلسل أحمد فهمي، حمادة هلال، هشام ماجد، محمد عبد الرحمن توتا، انتصار، عمرو صحصاح، شيماء سيف، أحمد فتحي، محمد ثروت، سامح حسين، يوسف إسماعيل، إيمان السيد وغيرهم، حيث يظهر كل فنان في حلقة من حلقات العمل وتحدث بينه وبين بيومي فؤاد عدد من المواقف الكوميدية.

مسلسل بطلوع الروح

تعود الفنانة منة شلبي بعد غيابها منذ 2017، بمسلسل 15 حلقة وهو “بطلوع الروح”.

وهو من بطولة منة شلبي، إلهام شاهين، أحمد داود، أحمد السعدني وتأليف محمد هشام عبية ومن إخراج كاملة أبو ذكري.

مسلسل السكة العوجة

أما الفنانة غادة عبد الرازق تنافس بمسلسل السكة العوجة، ومن تأليف حسان دهشان ومن أخراج محمد أسامة.

مسلسل الكبير اوي الجزء السادس

يعود الفنان اللامع أحمد مكي في الجزء الجديد لمسلسل الكبير أوي.

مسلسل أمل فاتن حربي

وانطلق تصوير مسلسل “أمل فاتن حربي” للنجمة نيللي كريم الأسابيع الماضية، حيث تشارك نيللي في شهر رمضان بشخصية تعاني من خلافات مع حماتها طوال أحداث المسلسل، والتي تجسدها الفنانة فادية عبد الغني، بسبب توريطها في العديد من المشاكل حتى بعد انفصالها من الفنان شريف سلامة الذي يجسد دور زوجها، كما تظهر نيللي كريم بمراحل عمرية مختلفة خلال أحداث المسلسل.

النسخة العربية من مسلسل Suits

أعلن الفنان أحمد داود عن بدء تصوير النسخة العربية من المسلسل الأمريكي العالمي الشهير Suits، والذي يشارك في بطولته مع آسر ياسين وتخرجه مريم أحمدي، والمقرر عرضه في شهر رمضان 2022.

مسلسل suits الموسم الأول من بطولة آسر ياسين وأحمد داود وصبا مبارك وريم مصطفى وتارا عماد ومحمد شاهين بالإضافة إلى العديد من ضيوف الشرف على مدار الحلقات، ويشارك في تأليفه محمد حفظي وياسر عبد المجيد وإخراج مريم أحمدي وإنتاج طارق الجنايني المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “تي فيجن للإنتاج اإلعالمي TVision.

مسلسل مكتوب عليا

يشارك الفنان أكرم بموسم رمضان بمسلسل “مكتوب عليا” ويعود به إلى الدراما بعد غيابه العام الماضي، ويقدم أكرم العمل في إطار كوميدي كعادته.

كما يشارك في بطولة المسلسل بجانب أكرم حسني، كل من عمرو عبد الجليل، هنادي مهنا، آيتن عامر، حنان سليمان، أسامة عبدالله، محمد طعيمة، محمود السيسي، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الفنانين الشباب، ولأول مرة هلا رشدي ‏ممثلة بعيدًا عن الغناء.

مسلسل كيد الحريم

المسلسل الخليجي كيد الحريم من بطولة هنادي الكندري وزوجها الفنان محمد الجداد وتشارك في بطولته الفنانة المصرية روجينا والفنانة خلود محمد ونخبة من نجوم الخليج.

مسلسل الزقوم

يشارك في بطولة مسلسل الزقوم الخليجي سعد الفراج، فاطمة الحوسني، أمين الصايغ، أميرة محمد، فارس البلوشي، وعصام ناصر، ومن إخراج أحمد يعقوب المقلة.

مسلسل ناطحة سحاب

العمل من بطولة الفنانة سعاد عبدالله ويشارك إلى جانبها نخبة من النجوم أبرزهم جود عزيز، طلال باسم، شيماء علي، حسين المهدي، يعقوب عبدالله، نور ورانيا شهاب، وروان العلي وهو من إخراج عيسى ذياب.

مسلسل أمينة حاف 2

بعد النجاح الجماهيري الذي حققه مسلسل أمينة حاف في الموسم الرمضاني الماضي بدأ العمل مؤخرًا على جزء ثانٍ من العمل، ويشارك في بطولة المسلسل الهام الفضالة، شهاب جوهر، طيف، غدير السبتي، فهد باسم، طلال باسم، فيما أعلنت الفنانة الشابة ليالي دهراب انسحابها من المسلسل وحلت إيمان فيصل كبديلة لها.

مسلسل سنوات الجريش

يتناول العمل تأثير الحرب العالمية الثانية على البلاد العربية والشعوب في تلك الفترة، ويشارك في بطولة المسلسل حياة الفهد، هبة الحسين، بشار الشطي، حمد العماني، حسن البلام، علي السبع، ليلى سليمان، وعبدالله الخضر واللبنانية ستيفاني صليبا وهو من إخراج مناف عبدال