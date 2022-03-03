ستيفاني صليبا بالزي العسكري حاملة بندقية.. والسبب؟

كتب امير فتحي في الخميس 3 مارس 2022 02:43 صباحاً - على وقع الأغنية الثوريّة الإيطاليّة Bella Ciao، تحوّلت الفنانة اللبنانية ستيفاني صليبا إلى جنديّة في أحدث ظهورٍ لها في فيديو نشرته على حسابها عبر انستغرام.

وفي التفاصيل، ظهرت ستيفاني وهي ترتدي اللباس العسكري وتحمل بندقية بيديها، حيث كشفت أن الفيديو تمّ التقاطه أثناء تصوير مسلسلها الجديد في تركيا.

وارفقت ستيفاني صليبا الفيديو بالتعليق التالي: “قريبا رمضان ٢٠٢٢ انطروا لينا.. سنوات الجريش”.

وقبل أيام، كشفت ستيفاني أيضا عن خضوعها لتدريباتٍ قتالية، من أجل التمرن على أداء بعض مشاهدها في المسلسل، حيث أوضحت في مجموعةٍ من مقاطع الفيديو التي نشرتها عبر خاصية “الستوري” في حسابها على إنستغرام، أنها ستخوض في المسلسل معارك قتال عديدة منها ما سيكون فرديا بالأيدي، ومنها ما سيكون مواجهات بالأسلحة.

ومسلسل “سنوات الجريش” هو عمل تاريخي، يحكي قصصاً من الحرب العالمية الثانية، وهو من إعداد سامي العلي، تأليف سيناريو وحوار محمد النابلسي، إخراج مناف عبدال، وإنتاج مشترك لمؤسسة دبي للإعلام ومدينة عجمان الإعلامية الحرة.