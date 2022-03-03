ريهانا بإطلالة شبه عارية في اسبوع الموضة الفرنسي

كتب امير فتحي في الخميس 3 مارس 2022 02:43 صباحاً - أثارت النجمة العالمية ريهانا حالة من الاستياء بعد ظهورها بإطلالة شبه عارية، أثناء حضورها عرض أزياء ”ديور“ في أسبوع الموضة في باريس.

فقد حضرت ريهانا الى العرض مرتدية ملابس داخلية من الدانتيل باللون الأسود، فوقها فستان من الشيفون الشفاف من توقيع ”ديور“، وأكملت إطلالتها بحذاء أسود من الجلد اللامع يصل إلى الفخذ مع معطف مطابق.

ولم تُعجب هذه الإطلالة معظم رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرين إلى أن ريهانا باتت تتعمد الظهور بشكلٍ ”غير لائق“ منذ إعلان حملها، مشيرين إلى أن للمرأة الحامل جاذبيةً خاصة، يجب على ريهانا اعتمادها عند اختيار إطلالاتها وملابسها.

وعن اختياراتها لتلك الإطلالات، قالت ريهانا في تصريحاتٍ لها: ”الآن أنا أدفع فكرة المثير.. عندما تحمل المرأة، يميل المجتمع إلى الشعور وكأنك تختبئ لتخفي جاذبيتك، وأنك لست مثيرًا في الوقت الحالي، وأنا لا أؤمن بذلك أبدا“.