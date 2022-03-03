شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان عمرو عبد الجليل يكشف تفاصيل دوره فى "مكتوب عليا": "رجل أعمال اسمه بدوى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان عمرو عبد الجليل، إن مسلسل "مكتوب عليا" يقوم فيه بدور رجل أعمال يُدعى بدوي، وسيشارك الفنان أكرم حسني العديد من المشاهد خلال المسلسل، مؤكدا إنه لا يجيد التحدث بشكل جيد، وإنما يوفر مجهوده للتمثيل فقط.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء dmc" الذي يذاع على قناة "dmc": "تقريبا لا ننام من أجل الانتهاء من تصوير المسلسل، ومازال أمامنا العديد من الحلقات، ونتمنى أن ننتهي من تصويره خلال شهر رمضان".

وقال: "أما عن مسلسل المشوار، فلم أبدأ التصوير فيه حتى الآن، ولكن قرأت الدور، وهو مسار آخر، أنا مضيت العقد قبل أن أقرأ دوري في المسلسل، وما شدني للدور الأستاذ محمد ياسين والفنان محمد رمضان وكاست العمل الكبير للمسلسل".