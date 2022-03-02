أول ظهور لحفيد شقيقة كاظم الساهر … شاب وسيم أشعل منصّات التواصل بجماله

كتب امير فتحي في الأربعاء 2 مارس 2022 11:57 مساءً - احتفل بدر السامرائي مدير أعمال النجم كاظم الساهر في القاهرة، بحصول نجله الأكبر كاظم السامرائي على المركز الثاني في بطولة الدنمارك للتايكوندو.

حيث أقيمت البطولة في مدينة Esbjerg ،واشتركت فيها فئات عدة من عمر 11 حتى 61 عامًا، وحقق كاظم السامرائي بدر المركز الثاني على مستوى الدنمارك في فئة من 15 وحتى 17 عام.

وقد نشر بدر السامرائي الذي لطالما عمل منتجا تنفيذيًا لعدد كبير من ألبومات القيصر كاظم الساهر بتميز نجله في رياضة التايكوندو، بنشر عدة صور له عبر حسابه بموقع «فيسبوك»، في أثناء تكريمه وأبدى فخره بوصوله إلى هذا المستوى، حيث تعتبر تلك البطولة أهم بطولة للعبة في الدنمارك وتشارك بها كافة الأندية الرياضية بالدولة من جميع المدن.

الشاب كاظم بدر السامرائي هو أيضًا حفيد شقيقة كاظم الساهر، وكان له عدة تجارب وهو طفل صغير في عدد من الأعمال الفنّية في مصر وأيضا مشاركات في بعض الإعلانات التجارية.

كاظم الساهر يكشف عن حفله الغنائي فى أبو ظبي

من ناحية أخرى، كشف النجم كاظم الساهر، عن أولى حفلاته الغنائية في عيد الفطر، في أبو ظبى يوم 4 مايو، وقال كاظم الساهر: ” جمهوري العزيز يسعدني الإعلان عن حفلي في عيد الفطر ضمن “ليالي ياس” في الاتحاد أرينا أبوظبى”.

أحيا قيصر الغناء العربي كاظم الساهر، الشهر الماضى حفل ‏ JOY AWARDS، حيث قدم خلال الحفل أغنية “أحبينى” واستقبله الجمهور بحفاوة شديدة.

هذا وقد قابل قيصر الغناء العربي الفنان كاظم الساهر تمثاله الشمعي في متحف مدام توسو في دبي، والتقط عدة صور وهو يقف بجانبه، وتظهر الصور التشابه الكبير بين النجم العراقي و التمثال الشمعي، لدرجة تطابق ملامح الوجه بكل تفاصيله، ولاقت صور التمثال إعجاب عدد كبير من رواد مواقع التواصل الإجتماعي فور نشرها علي حسابات محبي القيصر.

ويعد متحف “مدام توسو” من أشهر متاحف الشمع في العالم، يعرض فيه تماثيل للشخصيات العالمية البارزة في مجالات مختلفة، ويقع متحف”مدام توسو” في دبي بجوار “عين دبي” (Ain Dubai) وهى أكبر عجلة ترفيهية في العالم.

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