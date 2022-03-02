مي كساب تواجه تحديات كثيرة في “اللعبة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تواصل الفنانة المصرية مي كساب عبر حساباتها في شبكات التواصل الاجتماعي، الترويج لأعمالها الجديدة، وأحدثها مسلسل “اللعبة” في جزئه الثالث، حيث نشرت صورة من كواليس العمل الدرامي مع التعليق: “التحديات لسه جايه كتير اللعبه ٣ اللعب مع الكبار شيمو”.

وكانت كساب قد أعلنت أخيراً انتهائها من تصوير مشاهدها في مسلسل “الحلم”، ووجّهت رسالة إلى مواطنتها الفنانة صابرين التي شاركتها في العمل الدرامي، حيث نشرت عبر حسابها الرسمي في تطبيق “إنستغرام” صورة جمعتها بصابرين، وعلّقت عليها بالقول: “الحمد لله النهارده كان آخر يوم تصوير في مسلسل “الحلم”. ألف مبروك لكل فريق العمل وربنا يكلّل تعبكم بالنجاح إن شاء الله يوم الأحد القادم الحلقه الأخيرة على قناة “الحياة””.

وأضافت: “مبسوطه إني كنت جزء من العمل ده اللي سلط الضوء على إنجازات الدوله في إصلاح العشوائيات والتخلص منها ويارب يا مصر مليون مكان زي الأسمرات والجلالة والعلمين الجديدة والعاصمة الإدارية ولسه ولسه لحد ما تخلص الجمهورية الجديدة”.

واختتمت مي كساب تعليقها قائلةًً: “شكراً للشركة المتحدة وشركة الجابري والمخرج أستاذ حسني صالح والمؤلف أستاذ محمد رجاء وكل زمايلي الممثلين الكبار، وفي النهايه شكراً الأستاذه صابرين على حبك ودعمك وصدقك وأمانتك كان شرف ليّا الوقوف جمبك إتعلّمت منك كتير أستاذتي الغاليه ومكسبي الإنساني مش هأسيبك هنشتغل مع بعض كتير خلاص أنا قتيلتك. جمهوري الحبيب شكراً ليكم وأتمنى إن شخصية “رباب” تكون عجبتكم”.