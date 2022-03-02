شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى طاهر تكشف آخر تطورات حالتها الصحية: "ركبت مفصل جديد وبعمل علاج طبيعي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة ليلى طاهر عن آخر تطورات حالتها الصحية، قائلة: "المفصل اتكسر وركبت مفصل جديد، وأنا خرجت من المستشفى وفي البيت دلوقتي الحمد لله، وبنعمل علاج طبيعي في البيت".

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث فى مصر"، مع الإعلامى شريف عامر: "أنا وقعت من غير سبب، قومت من النوم وحصلت لى دوخة ووقعت من شهر كده".

وكانت الفنانة عزة لبيب زوجة ابن ليلى طاهر، قالت لـ"الخليج 365"، إن النجمة الكبيرة تواصل حاليا جلسات العلاج الطبيعى، خاصة بعدما طمأنها الطبيب المعالج والذى أجرى لها عملية تركيب مفصل، موضحة أن الحالة استقرت تماما الآن وستغادر المستشفى الخميس.