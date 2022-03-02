شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد يطرح أغنية جديدة بعنوان "بنادى عليك".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم أحمد سعد أغنيته الجديدة "بنادى عليك"، على اليوتيوب، وهى الأغنية الثانية من ألبومه الجديد، الذى يحمل اسم "وسع وسع"، من كلمات وألحان أحمد سعد وتوزيع موسيقى فهد.

وكان الفنان أحمد سعد قد وجه، رسالة شكر لجمهوره، وذلك بسبب تصدره تريند رقم 1 فى مصر، وفى جميع الدول العربية كله بعد نجاح أغنيته "عليكى عيون" التى تخطت حاجز 10 ملايين مشاهدة حتى الآن.. ونشر سعد برومو أغنية "بنادى عليك" عبر حسابه الشخصى على انستجرام، وعلق قائلا: "بفضل حبكم شكرا جمهورى الحبيب.. بعد نجاح عليكى عيون انتظروا بنادى عليك تانى أغنية من ألبوم وسع"..

وتقول كلمات أغنية "بنادى عليك":..

بنادى عليك

حبيبى حس بهوايا دى نارى قايده جوايا و سيبلى جراح

ياريت نرتاح و اشوف الدنيا بعيونك لان هدوئى بيخونك و انا بنهار

بنادى عليك

حبيبى قول و ريحنى بعادك عنى ده جارحنى ياريت يا حبيببى تصارحنى هنعمل ايه

هنبعد ولا هنقرب تعالى نحس و نجرب بعادنا حبيبى هيخرب ما بينا حاجات

بنادى عليك

تعبت كتير عشان ابينلك انى شاريك

و عايش عمرى افكر فيك و مش فاهمك

ياريت تفهم بأن البعد هيخليك فرقنا يعدى عادى عليك ولا يهمك