شكرا لقرائتكم خبر عن مسلم يغنى على مسرح الزمالك 11 مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد مسرح الزمالك أولى الحفلات الغنائية لمغنى المهرجانات مسلم، الذى يطل على جمهوره بالقاهرة فى تمام السابعة مساء الجمعة 11 مارس. ويقدم خلال الحفل أشهر أغنياته "خطر ياللى سيرتى تعباك"، التى كسرت حاجز 91 مليون مشاهدة على اليوتيوب.

كما يقدم مسلم العرض الحى الأول لأجدد أغنياته "يا أصفر"، بصحبة نجم الأغنية الشعبية عبد الباسط حمودة، بالإضافة إلى أغنيات "صنع فى مصر" و"أنا غلط وأنت صح" و"ممنوع الاقتراب".

وقدم مسرح الزمالك، خلال شهر فبراير، حفلات لمطربى المهرجانات عنبة والمطربة مرام وفرق الدور الأول وبلاك تيما وستروبيرى سوينج وسعد العود، فى إطار برنامج المسرح لتقديم حفلات متنوعة الألوان بين الطرب وموسيقى الأندرجراوند.