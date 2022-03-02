مليحة التونسية تكشف سر غيابها عن الفن: ابني السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

كشفت الفنانة التونسية مليحة، أن سبب ابتعادها عن الفن لفترة كان لأجل عائلتها، حيث تزوجت وأنجبت لأن تكوين عائلة هي الغريزة الطبيعية لكل سيدة.

تابعت مليحة خلال حوارها إلى برنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل على قناة "CBC"، أنها كانت حريصة على تربية ابنها ومتابعته، حيث أن الفن يحتاج إلى اهتمام خاص ولو كانت استكملت مشوارها الفني لكانت أهملت في حق ابنها، لهذا قررت الابتعاد عن الفن.

تحدثت الفنانة عن أغنية "غاروا مني" وأكدت أنها ليست أغنية خاصة بها ولكنها أغنية تراثية وتم غنائها منذ فترات طويلة، كما أنها ليست أغنية عبقرية لكنها لمست الجمهور على الرغم من أن كلماتها بسيطة.

لفتت إلى أن الأغنية لو مر عليها 50 عامًا فستدخل ضمن التراث والفلكلور، مبدية سعادتها لأنه حتى اليوم لازال الناس يحرصون على سماعها، كاشفةً أنها كانت تحلم بغناء أغنية فولكلورية من التراث التونسي بالشكل الذي كانت تحلم به، خاصة أنها حينها كانت في بداياتها الفنية، والأغنية المختلفة دائمًا تجذب انتباه الجمهور.

حول رأيها فى أغاني المهرجانات، قالت ميلحة إن في كل وقت هناك شكل جديد من الأغاني والكلمات والفن يسع لكافة أشكال الغناء فلا يستطيع مسئؤل إلغاء نوع معين من الفن ولكن يجب تشديد الرقابة على الأغاني، مشددةً على أن التليفزيون هو الإعلام الحقيقي لأنه مازال يدخل كافة البيوت ويؤثر في المجتمعات.

"من مصر" يذاع من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الحادية عشر مساء.