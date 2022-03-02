حلقات نقاشية لهدى المفتي وبطلات مسلسل "الروابي" ضمن ملتقى She Can السنوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يُقام يوم السبت 5 مارس فعاليات النسخة السابعة من ملتقى she can - هي قادرة، تحت رعاية المجلس القومي للمرأة وبالتعاون مع الأمم المتحدة، في الحرم اليوناني بالجامعة الأمريكية بمنطقة وسط البلد بحضور هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي وبعض الشخصيات العامة وإعلاميين وفنانيين.

ويشهد الملتقى في نسخته السابعة إقامة حلقات نقاشية مع مجموعة من الفنانين بينهم هدى المفتي وبطلات المسلسل الأردني مدرسة الروابي للبنات والسيناريست مريم نعوم.

يُذكر أن النسخة السابعة من She Can تكرم المذيعة رضوى الشربيني بمنحها جائزة "الإعلامية الأكثر تاثيراً".

وتقام النسخة السابعة من She can تحت شعار "النسخة الأجرأ" من خلال ورشات عمل تعليمية لرواد الأعمال على أيدي متخصصين وخبراء في جميع المجالات والذين حققوا نجاحات وطفرة في مجال ريادة الأعمال بمصر.

وأكدت رانيا أيمن منظمة ملتقى She can أن النسخة السابعة من الملتقى ستشهد الكثير من المفاجآت لذلك حملت اسم النسحة الأجرأ، مضيفة: "سنقوم بالإعلان عن شراكات جديدة ومهمة مع جهات حكومية مختلفة من أهمهم وزارة التخطيط لمساعدة أكثر من 1000 مشروع بهدف مساعدة أكثر من 100 ألف من سيدات رائدات أعمال في 2022".