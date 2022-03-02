مسلسلات رمضان 2022.. أحمد وفيق عن مخرج "بيت الشدة": "هيكون اسم كبير في الدراما"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أشاد النجم أحمد وفيق بمخرج مسلسل "بيت الشدة" وسام المدني في أول تعاون فني يجمع بينهما، مؤكدا أنه مخرج موهوب وسيكون له اسم كبير في الدراما المصرية.

وقال وفيق، في بيان له: "قبل ما أشتغل بالمسلسل وأتعاقد عليه، سألت عن وسام وشفت شغله، ووقعت على (بيت الشدة) وأنا مطمن، لأني لازم أكون مقتنع بالمخرج أولا".

وتابع: "أحد أسباب تحمسي للعمل وجود وسام المدني كمخرج، وعندي إيمان كامل إن الموهوب بيبقى موهوب من بدايته مش شرط يقعد ٦٠ سنة أو ١٠ سنين عشان يبقى موهوب، ومن واقع خبرتي وشغلي مع الأساتذة الكبار بالإخراج، ومن كلامي مع وسام وشغله اللي قبل كده، واضح إن عنده رؤية وشخصية خاصة به".

وأوضح: "وسام مخرج طازة ومش بيشتغل على المعتاد، وعايز يثبت نفسه، وهو جزء كبير من موافقتي على العمل بالإضافة إلى الفكرة المبني عليها المسلسل".

واستكمل: "بيستهويني المخرج اللي عنده فكرة التأليف بجانب الإخراج اللي بيتمتع بهما وسام، لأنه بيبقى عايز يقدم وجهة نظره، وكل ما كانت وجهة النظر خاصة، كل ما كانت العملية الفنية أكثر، لأن الفن وجهات نظر".

وأضاف: "توقعاتي إن وسام هيكون اسم كبير في الدراما المصرية، وده توقعته لمخرجين غيره قبل كده، وبقوا أسماء فعلا دلوقتي على الساحة، ووسام من الناس اللي هيبقى ليهم اسم مهم في الدراما، وأتمنى أننا نكون جزء من عوامل نجاحه، وإن شاء الله يبقى محسوب لينا إننا كنا في ضهره، وأتوقع له النجاح إن شاء الله".

مسلسل "بيت الشدة" يخوض بطولته النجمين وفاء عامر وأحمد وفيق، والمقرر عرضه في موسم مسلسلات رمضان ٢٠٢٢.

ويشاركهما في بطولة المسلسل، النجوم: إيهاب فهمي، مها أحمد، محسن منصور، أحمد التهامي، مدحت تيخا، محمد مهران، عبير منير، صبري عبد المنعم، لبنى ونس، منى العمدة، وعدد من الفنانين، منتج فني عوض ماهر، ومدير تصوير عزمي الرحماني، ومن تأليف ناجي عبدالله، ومن إخراج وسام المدني، وإنتاج شركة اكسيليفون للإنتاج الفني.