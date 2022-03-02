أول تعليق لـ حازم إيهاب بعد دفن نجله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حرص الفنان حازم إيهاب، على توجيه رسالة لكل من واساه في وفاة ابنه يونس، الذي توفى فجر اليوم الأربعاء، بعد إجرائه عملية جراحية في القلب.

وكتب حازم، في أول رساله له بعد دفن نجله، وذلك عبر حسابه على "فيسبوك": "رب الخير لا يأتي إلا بالخير.. ربنا يرحمه ويجعله شفيعًا لنا في جنته بإذن الله".

وأضاف: "متشكر لكل حد اتصل وبعت رسالة.. ربنا ما يكتبها على حد أبدا".

وكان الفنان الشاب حازم إيهاب، قد أعلن صباح اليوم، وفاة نجله الوحيد "يونس"، وذلك بعد أيام من خضوعه لعملية جراحية.

وكتب "إيهاب" عبر خاصية الاستوري بحسابه الرسمي بموقع إنستجرام: "إنا لله وإنا إليه راجعون، يونس ابني في ذمة الله".

حازم إيهاب رزق بنجله "يونس" يوم 18 فبراير الماضي، وأعلن أنه ولد بعيب خلقي في القلب، ومكث لأيام بغرفة العناية المركز بأحد المستشفيات.

وكتب "إيهاب" عبر حسابه بموقع إنستجرام: "يونس داخل عملية تانية النهاردة بالليل، أرجوكم الدعاء إنه يقوم منها على خير ويرجعنا بالسلامة".