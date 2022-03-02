الفنان المصري أحمد السقا يصدم جمهوره بعمره الحقيقي.. لا أحد كان يتوقع أنه في هذا السن الكبير!

كتب امير فتحي في الأربعاء 2 مارس 2022 09:56 مساءً - أحتفل النجم أحمد السقا، أمس الموافق الثلاثاء 1 مارس، بعيد ميلاده. وحرص عدد كبير من زملاؤه في الوسط الفني وزوجته الإعلامية مها الصغير على تهنئته بهذه المناسبة والاحتفال به على طريقتهم الخاصة.

ويتسائل عدد كبير من جمهور السقا عن عمره الحقيقي، خاصة وأنه لم يظهر على ملامحه علامات التقدم في السن، واعتاد عدد كبير من الجمهور على رؤية السقا بصورته في أفلامه الشهيرة «تيمور وشفيقة»، «تيتو»، «الديلر»، وغيرها من هذه الأعمال التي تُظهر أحمد السقا شابًا.

عمر أحمد السقا

ولكن الحقيقة أن أحمد السقا لم يعد في مقتبل الشباب كما يعتقده البعض وانما يبلغ من العمر 49 عامًا إذ أنه من مواليد 1973، وظهر مؤخرًا في العديد من البرامج والمهرجانات على وجه علامات الكبر، لكن يتجاهل الجمهور تلك العلامات بشكل مستمر حتى يروا نجمهم الساطع كما اعتادوا على رؤيته.

مها الصغير تحتفل بعيد ميلاد أحمد السقا: سأحبك إلى الأبد .. أنت عائلتى

هذا وحرصت مها الصغير على تهنئة زوجها أحمد السقا بمناسبة عيد ميلاده، حيث نشرت الصغير صورة تجمعها من خلال حساب «إنستجرام» الخاص بها وعلقت عليها قائلة: “عيد ميلاد سعيد يا شريكي ، وفي السراء والضراء، سنجد أنفسنا دائمًا نتواصل..سأحبك إلى الأبد ، أنت عائلتي. لسنوات عديدة يا حبيبي”.

وهنأ ياسين السقا والده الفنان الكبير، بعيد ميلاده، ونشر صورة قديمة لهما على انستجرام، قائلًا: “كل سنة وأنت أسطورة، وسند ليا، كل سنة وأنت حبيب الملايين، كل سنة وأنت فارس، كل سنة وأنت ابن بلد، كل سنة وأنت جدع (طبعا)، كل سنة وانت طيب يا احسن اب في الدنيا، كل سنة و مغامرات جديدة و ناجحة ان شاء الله، عيد ميلاد سعيد يا ملك”.

انطلاقة أحمد السقا نحو الشهرة

هذا وجاءت انطلاقة أحمد السقا الحقيقية من خلال مشاركته في بطولة فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية عام 1998 أمام الفنان الكوميدي محمد هنيدي ونجوم آخرون، ليعيد التجربة مرة أخري ويشارك هنيدي بطولة مسرحية ألابندا في نفس العام. وفي عام 1999، تعاون مع هنيدي أيضًا في فيلم همام في أمستردام ومسرحية عفروتو.

لعب السقا البطولة في فيلم أفريكانو مع منى زكي ونجوم آخرين، وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا ووصلت إيراداته إلي 8 مليون جنيه، لكنها لم تكن اولى بطولاته فكان قد شارك في بطولة فيلم بجانب شريف منير بعنوان «شورت وفانلة وكاب»، وفاز من خلاله بجائزة أحسن ممثل من مهرجان القاهرة السينمائي. الدولي.

السقا ينتظر طرح فيلمه «العنكبوت»

وعلي جانب آخر، ينتظر السقا عرض فيلمه “العنكبوت” وتدور أحداثه فى قالب من الأكشن والرومانسية، وهي النوعية التى يفضلها أحمد السقا، ويغلب على الفيلم طابع الإثارة والتشويق، إذ يواجه السقا صراعات مع رجال المافيا بسبب أفعال شقيقه “ظافر العابدين” غير المشروعة.

ولأول مرة تظهر الفنانة منى زكي وهى تتحدث باللغة الكورية فى خلال أحداث الفيلم، حيث تقدم دور مرشدة سياحية، وتعلمت الجمل التى نطقتها فى الفيلم، حيث استعانت بمترجمة لتدريبها على نطق اللغة الكورية، والعمل من تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.

وتدور أحداث “فيلم العنكبوت” فى قالب من الأكشن والرومانسية، إذ يواجه السقا صراعات مع رجال المافيا بسبب أفعال شقيقه “ظافر العابدين” غير المشروعة ويتمرد صناع العمل على أدوارهم السابقة ويحاولون تقديم صورة مختلفة، فتجد السقا يرتدى القناع فى عدد كبير من المشاهد، ويرسم تاتو على شكل عنكبوت على رقبته، أما ظافر العابدين فيظهر بشكل شرير.

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