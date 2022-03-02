طفلة بريانكا شوبرا ونيك جوناس “بلا إسم” حتى اليوم.. والسبب؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثارت النجمة الهندية بريانكا شوبرا استغراب محبيها في الآونة الأخيرة، حيث أنها لم تكشف بعد عن إسم طفلتها التي ولدت مؤخراً من أم بديلة.

واتضح أن السبب ليس بهدف التكتم على أمورها الشخصية، إذ أن شوبرا غالباً ما تشارك معجبيها تفاصيل حياتها وعائلتها، بل أنها ونيك جوناس لم يتفقا على إسم الطفلة حتى اليوم، حسبما أوضحت د. مادو تشوبرا، والدة بريانكا.

مادو تشوبرا تحدثت عن هذا الأمر خلال حديث جديد لها مع وسائل الإعلام بمناسبة الذكرى السنوية 14 لتأسيس عيادة التجميل الخاصة بها. وخلال الحوار، سئلت عن شعورها بعد أن أصبحت جدة مؤخراً، فأجابت قائلة: “لقد سعدت للغاية لأنني أصبحت جدة. أصبحت الابتسامة لا تفارق وجهي، أنا في غاية السعادة”.

وبسؤال د.مادو عن سبب عدم إعلان نيك جوناس وبريانكا شوبرا عن اسم طفلتهما الأولى حتى هذه اللحظة، أجابت قائلة: “لم نستقر على الأمر بعد، سنقوم بالإعلان عن ذلك، ولكن ليس الآن”.

يشار إلى أن نيك جوناس وبريانكا تشوبرا أعلنا عن ولادة طفلتهما الأولى من خلال مشاركة نشرها كل منهما على صفحته الرسمية على موقع “إنستقرام” في يناير من هذا العام.