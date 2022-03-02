ميغان فوكس تخطط لزفاف أسطوري

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد خطوبتهما مؤخراً بطقوس غريبة، بدأ مغني الراب ماشين غان كيلي والممثلة ميغان فوكس، التخطيط لحفل زفاف أسطوري من المتوقع أن يكون الأغرب من نوعه، حيث سيتضمن طقوساً غير تقليدية، ونهراً باللون الأحمر.

وخلال حديثه في برنامج The Late Late Show قال ماشين غان كيلي إن حفل زفافه هو والممثلة العالمية سيكون أسطورياً، ويتطلب الكثير من التخطيط؛ لأنه سيضع لمساته الخاصة عليه، حيث إنه يسعى أن يتضمن الحفل طقوساً غريبة لا يريد أن يكشف عنها مسبقاً، ومن بينها أنه يريد بناء نهر باللون الأحمر.

وكانت ميغان فوكس قد نشرت فيديو رومانسياً مميزاً يظهر لحظة عرض حبيبها المغني ماشين غان كيلي​ عليها الزواج، وينحني أمامها على ركبتيه.

كما نشر ماشين فيديو للخاتم الذي قدمه لها يوم 11 يناير 2022، حيث قام بتصميمه بنفسه مع مصمم المجوهرات ستيفين ويبستر.

وبحسب الفيديو، فإن الخاتم مصنوع من حجرين، الأول من الألماس والثاني من الزمرد، وهما عبارة عن أحجار تاريخ ولادتيهما؛ إذ لكل منهما حجر يتطابق مع تاريخ ولادته.

وأرفق النجم الفيديو بتعليق كتب فيه: “نعم، في هذه الحياة وفي كل حياة، تحت الأغصان نفسها التي وقعنا في الحب تحتها، أعدتها إلى هنا لأطلب منها الزواج. أعلم أن التقليد يتطلب خاتماً واحداً فقط، لكنني صممته مع ستيفن ويبستر ليكون خاتمين: الزمرد (حجر ميلادها) والألماس (حجر ميلادي) موضوعين على فرعين مغناطيسيين من الأشواك يترابطان معاً في شكل نصفين من الروح نفسها، مشكلين القلب الغامض الذي هو حبنا. 2022-11-1”.

وبدأت علاقة ميغان فوكس البالغة من العمر 35 عاماً و​ماشين غان كيلي​ البالغ من العمر 31 عاماً منذ حوالي العام ونصف العام.

وكانت ميغان قد تزوجت من الممثل براين أوستن عام 2010، ولكنهما انفصلا بعد 10 أعوام، فيما أسفر زواجهما عن ثلاثة أبناء نوح 9 أعوام وبودي 7 أعوام وجيرني 5 أعوام.

أما ماشين غان كيلي، واسمه الحقيقي ريتشارد كالسون باكر، فلديه ابنة تبلغ من العمر 12 عاماً من علاقة سابقة.