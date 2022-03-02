ميغان ماركل والأمير هاري يدعمان المساواة بين المرأة والرجل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شارك دوق ودوقة ساسكس الأمير هاري وميغان ماركل من خلال مؤسسة Archewell أنهما سيدعمان المنظمات التي تعمل على تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة من خلال مِنح جديدة، بمناسبة يوم المرأة العالمي.

قال الدوق والدوقة في بيان على موقع مؤسستهما: “بينما ننتقل إلى شهر المرأة، وقبل اليوم العالمي للمرأة الأسبوع المقبل، تعلن مؤسسة Archewell عن عدد من الاستثمارات غير الهادفة للربح في المنظمات الرائدة التي تعمل على تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة، وبناء السياسات التي تمكّن النساء والأسر، وتضمن تمثيلاً إعلاميًا هادفاً للنساء، وتزويدهن بشبكة من الأدوات والدعم للحصول على عمل”.

ستتلقى أربع منظمات منحاً، بما في ذلك Smart Works، وهي منظمة خيرية بريطانية تساعد النساء في العثور على عمل من خلال نصائح التدريب والملابس المهنية لمقابلات العمل. وقد أصبحت “ميغان” راعية للمنظمة في يناير 2019 واستمرت في دعمها بعد أن تنحى الزوجان عن منصبهما كأعضاء بارزين في العائلة المالكة.

بدعم من Archewell، ستنشئ المنظمة مؤشر Smart Works للبطالة بين الإناث، والذي سيدرس قضايا البطالة التي تؤثر على النساء في جميع أنحاء المملكة المتحدة حتى يتمكنَّ من وضع معيار للتقدم والتغيير ليتم تتبعهما.

قالت “كيت ستيفنز”، الرئيسة التنفيذية لشركة Smart Works: “سواء شخصياً أو عن بُعد، نحن ملتزمون بتزويد النساء بالأدوات التي يحتجنها للشعور بالثقة في مثل هذه اللحظة الحاسمة من حياتهن، وسوف يسلط البحث الذي نجريه الضوء على التحديات التي يواجهنها.”

كما ستقدم Archewell منحاً إلى المنفذ الإخباري المستقل، غير القابل للربح، The 19th، والمركز القانوني الوطني للمرأة، ومركز مكافحة الفقر، ومركز مكافحة الفقر وعدم المساواة في مركز القانون بجامعة جورج تاون.

وغرد مركز القانون الوطني للمرأة يوم الثلاثاء: “يسعدنا تلقي الدعم من مؤسسة Archewell، الأمير “هاري” و”ميغان”، دوق ودوقة ساسكس! إن تضخيمهم للقضايا الأساسية لتقدم المرأة تأتي بشكل أكثر أهمية في وقت الكفاح من أجل العدالة بين الرجل والمرأة”.

كما أقرت “ميغان” والأمير “هاري” بأن الخطوات اللازمة للنهوض بالعدالة العرقية والنوعية ضرورية طوال العام.

في العام الماضي بمناسبة يوم المرأة العالمي، شجع دوق ودوقة ساسكس الناس على إطلاق العنان لموجة كبيرة من أعمال التعاطف الحقيقية مع اقتراحات على موقع مؤسسة Archewell. لقد فعلا ذلك أيضاً بأنفسهما، بدءاً من كتابة “ميغان” ملاحظات تشجيعية شخصية (بخط يدها المثير للإعجاب) إلى النساء اللاتي تلقين دعماً من Smart Works إلى تنظيم مأدبة غداء في مطعم محلي في شيكاغو للسيدات اللاتي يوفرن وجبات للمجتمع.

كما فاجأ الزوجان فتاة في سن المراهقة بجلسة توجيه افتراضية وانضما إلى مجموعة رواة القصص من MomsRising، وهي منظمة مناصرة على مستوى القاعدة تتجمع حول القضايا الأكثر أهمية التي تواجه النساء والأمهات والعائلات.