هايلي بالدوين تنفي شائعات انفصالها عن جاستين بيبر بطريقة رومانسية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد أن كثرت الشائعات حول انفصال عارضة الأزياء الشهيرة هايلي بالدوين والنجم العالمي جاستين بيبر، نفت الأولى هذه الشائعات بطريقة رومانسية على إنستغرام، بعد أن نشرت عدة صور تجمعهما سوياً؛ احتفالاً بيوم ميلاد بيبر الـ28.

وأرفقت النجمة الصورة المميزة التي نشرتها، والتي التقطها الثنائي في أماكن مختلفة من العالم، بتعليق كتبت فيه: “هناك الكثير من الأشياء الجميلة في الحياة، ولكن الجزء الأجمل بها أنني أعيشها معك… أحبك”.

وكانت العديد من التقارير قد تحدثت عن خلاف بيبر، وزوجته هايلي البالغة من العمر 25 عاماً، وسط توقعات بالانفصال؛ إذ إن النزاع سببه رغبة بيبر أن يصبح أباً.

وورد في التقارير أن جاستن، يرغب الكثير من الأطفال، فيما هايلي لا تفكر في الموضوع حالياً، وتعطي الأولوية لحياتها المهنية.

وجاء هذا بعد أيام فقط من اعتراف هايلي بيبر، بأنها “بالتأكيد” لديها فكرة إنجاب طفل، ولكنها لن تقدم على تلك الخطوة هذا العام، ما أصاب جاستين بصدمة من القرار.

وعليه، وبحسب التقارير، فإن جاستن بيبر، وزوجته هايلي، على خلاف بهذا الشأن بعد أن تعارضت رغبتاهما؛ إذ إن جاستن، كان حريصاً على إنجاب الأطفال وتحلى بالصبر لفترة من الوقت، وحالياً أصبح لا يصبر على هذا الأمر، ومع كشف “هايلي” عن رغبتها التي كانت ضد رغبته بات الأمر بمثابة الصدمة بالنسبة له.