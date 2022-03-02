هاني شاكر يقع ضحية القرصنة الإلكترونية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن الفنان المصري، نقيب الممثلين، هاني شاكر لجمهوره وجميع متابعيه عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي عن أنه تمّ اختراق حسابيه الرسميين على “فايسبوك” و”إنستغرام”.

وغرّد عبر حسابه الرسمي على “تويتر” موضحاً لمتابعيه الآتي: “للأسف الشديد تم اختراق حسابي علي “فايسبوك” و”انستغرام” وتم وضع بوستات مغرضة مقصودة لتشويه صورتي امام الرأي العام”.

وتابع: “الحمدلله تم تدارك الموقف واستعادة الحسابات مرة اخرى وسيتم محاسبة من تجرأ وقام بهذا الفعل”. فمَن اخترق حسابَي الفنان المصري؟”.

في سياق آخر، سيحيي شاكر حفلة في دار الأوبرا المصرية في القاهرة يوم الخميس 2 آذار الجاري عند الساعة السادسة مساءً ضمن “مهرجان الموسيقى والغناء”.