شكرا لقرائتكم خبر عن طارق عبد الحليم يقدم أغنية بالجزء الثالث من مسلسل "أبو العروسة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحضر المطرب الشعبى طارق عبد الحليم لتقديم أغنية جديدة سيتم عرضها فى سياق أحداث الجزء الثالث من مسلسل "أبو العروسة"، وهى أغنية تتميز باللون الشعبى الذى اشتهر به، كتب كلماتها مؤلف مسلسل أبو العروسة الكاتب والسيناريست هانى كمال ومن ألحان خالد عز.

طارق عبد الحليم قدم من قبل فى الجزء الأول من مسلسل "أبو العروسة" أغنيته الشهيرة "الرحمة حلوة" التى كتب كلماتها أحمد عبد الله ، لحن وتوزيع خالد عز.

الجزء الثالث من مسلسل "أبو العروسة" يكتبه ويخرجه هانى كمال، وشارك في بطولة الجزأين الأول والثانى سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، نرمين الفقي، رانيا فريد شوقى، خالد كمال، ميدو عادل، ولاء الشريف، محمود حجازي، أحمد صيام، صفاء الطوخي، محمد حاتم، أماني كمال، ديانا هشام، وكارولين عزمي، كوكى مجدى، نانسى صلاح، ندا عادل، وكتبهما هاني كمال، وأخرجهما كمال منصور.