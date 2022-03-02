شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات الدورة الثانية من مهرجان دندرة للموسيقى والغناء غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق، غدا الخميس، فعاليات الدورة الثانية من مهرجان دندرة للموسيقى والغناء، الذى يقام بمحافظة قنا، وتنطمه وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، ويحضر حفل الافتتاح وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، ويشهد الحفل مشاركة فرقة قنا للفنون الشعبية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة.

وقالت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة إن رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للأحداث الثقافية والفنية تعكس اهتمام وإيمان الدولة بأهمية دور القوة الناعمة فى النهوض بالمجتمع وإعادة تشكيل الوعى والارتقاء بالوجدان، مؤكدا ضرورة استثمار الأحداث الثقافية والفنية فى الترويج للحضارة المصرية بكل مفردتها.

وأضافت الوزيرة فى تصريحات لها أن المرحلة الحالية تشهد تنسيقا مستمرا مع الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار لإقامة العديد من الفعاليات الإبداعية فى الأماكن الآثرية والتاريخية بمختلف المحافظات، نظرا لما تمتلكه مصر من مقومات حضارية تميزها عن مختلف دول العالم.

وتابعت أن الفعاليات تنفذها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر ويواكبها معرض للكتاب تقيمة الهيئة المصرية العامة للكتاب، ويشارك به المركز القومى للترجمة، والهيئة العامة لقصور الثقافة إلى جانب مؤسسة دار المعارف، مشيرة إلى أن المهرجان يجسد استراتيجية نشر التنوير ويعمل على تحقيق العدالة الثقافية بانحاء الوطن.

يذكر أن برنامج فعاليات الدورة الثانية من مهرجان دندرة للموسيقى والغناء يجمع أشكال إبداعية متنوعة، ويضم 3 حفلات يحييها على التوالى أمير الغناء العربى هانى شاكر، ريهام عبد الحكيم، ياسر سليمان، إيمان عبد الغنى، طارق العربى طرقان.