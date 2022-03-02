شكرا لقرائتكم خبر عن محمد نجاتى عن انفصال منة عرفة وزوجها: محاولة جديدة لصنع التريند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الفنان محمد نجاتى على انفصال منة عرفة عن زوجها محمود المهدى، واصفا الأمر بمحاولة جديدة لصنع التريند، خاصة أنه لم يكن هناك مبررا للانفصال الأول – على حد قوله.

وشكك محمد نجاتى فى تصريحات لـ"الخليج 365" فى طلاق منة عرفة ومحمود المهدى، قائلا إن الأمر لا يتعدى محاولات للتواجد والشهرة المصطنعة، والصعود على أكتاف النجوم لتحقيق شهرة واهية، والجمهور يعى هذا جيدا .

وتمنى نجاتى التوفيق لمنة عرفة قائلا: "لو الخبر ده حقيقى .. أتمنى لمنة عرفة التوفيق.. لأنها بنت كويسة وممثلة كويسة.. أما لو مش حقيقى فهي حلقة جديدة من مسلسل التريندات".

ووصف تطاول محمود المهدى على نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي بـ"قلة الأدب" فقد تعرض لشخص محترم وتلفظت بألفاظ لا يستحقها وعليه أن يقدم اعتذارا رسميا وأن تتخذ الإجراءات القانونية ضده، ويفصل فيها القضاء.

وكانت الممثلة الشابة منة عرفة قد تصدرت قوائم البحث، وذلك بعد أول رد فعل لها بعد إعلان خبر انفصالها عن زوجها محمود المهدي، حيث حذفت منه كل الصور التي جمعتها بالمهدي من حساب الانستجرام الخاص بها، وذلك بعد يوما واحدا من إعلان الانفصال للمرة الثانية.

وأعلن محمود المهدى زوج الممثلة منة عرفة انفصالهما للمرة الثانية، وذلك عبر خاصية الاستورى عبر تطبيق إنستجرام، وكتب محمود المهدى قائلا: "تم الانفصال والحمد لله على كل شىء وربنا يوفقها ويوفقنى"، ثم كتب استورى أخرى قال فيها: "ربنا اللى بيرزق العبد عمرها ما كانت فى يد حد وضد الفساد حتى لو فضلت لوحدى بس ربنا معايا الحمد لله".